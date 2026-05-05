Rada nadzorcza Grupy Azoty powołała Jacka Podgórskiego w skład zarządu, powierzając mu funkcję wiceprezesa zarządu XIII kadencji, podała spółka.

„Jacek Podgórski to menedżer z wieloletnim doświadczeniem pracy na najwyższych poziomach zarządzania w instytucjach finansowych oraz w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W trakcie kariery zawodowej przeprowadzał złożone procesy restrukturyzacyjne, zarówno w obszarze organizacyjnym jak i finansowym. Był również odpowiedzialny za pozyskiwanie źródeł finansowania kapitałowego i dłużnego. Posiada kompetencje budowy, nastawionych na jasno sprecyzowane cele, multi-funkcjonalnych zespołów projektowych” – czytamy w komunikacie.

W okresie od 1994 do 2004 pracował w sektorze bankowym, gdzie m.in. odpowiadał za portfel kredytów konsorcjalnych Banku Pekao. W latach 2006-2018 związany z Grupą Orlen, pełniąc funkcję prezesa zarządu Anwilu (2014-2018) oraz wiceprezesa zarządu ds. finansowych w spółkach Basell Orlen Polyolefins (2007 2014) oraz Orlen Asfalt (200-2007). Ponadto pełnił funkcje prezesa zarządu w spółkach: Polska Spółka Gazownictwa (2024-2025) i Elektrobudowa (2019-2020), wymieniono.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,14 mld zł w 2025 r.

