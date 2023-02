Inwestorem funduszu private debt może zostać każdy. To ciekawa opcja zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych uczestników rynku. Rozwiązanie pozwala na większą dywersyfikację portfela i pozytywnie wpływa na relację ryzyka do stopy zwrotu.

„Inwestorem funduszu private debt może zostać każdy – zarówno inwestor początkujący, jak i inwestor bardziej zaawansowany. To, co obserwujemy na polskim rynku, to bardzo mały udział inwestorów w tej klasie aktywów. Porównując np. rynek polski z Europą Zachodnią, Stanami Zjednoczonymi – tam udział inwestorów zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych w tej klasie aktywów jest tam dużo większy” – mówi Paweł Jacel, Dyrektor Zarządzający, CVI Dom Maklerski sp. z o.o. w Okiem EKSPERTA.

W materiale informacje dotyczące:

inwestycji w private debt,

korzyści dla inwestorów prywatnych,

ścieżki wejścia w tego typu inwestycje,

akceptacji ryzyka,

historycznych stóp zwrotu.

Pierwsza część materiału o private debt: Śniegocka (CVI Dom Maklerski): Private debt to klasa aktywów, która osiąga w miarę przewidywalne zwroty z relatywnie niską zmiennością