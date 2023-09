Wiele osób, które zaczyna inwestować, chciałoby widzieć efekty swoich transakcji natychmiast. Działania, które potencjalnie mogą przynieść szybkie zyski, wiążą się jednak z wysokim ryzykiem. Ponadto wymagają umiejętności podejmowania szybkich decyzji i panowania nad emocjami. Środki obracane w ramach operacji krótkoterminowych są także bardziej narażone na wahania rynkowe i utratę wartości. Ci, którzy mają niższą tolerancję na ryzyko, mogą zdecydować się na inwestycję długoterminową. Jak się do niej przygotować? O czym pamiętać, planując kolejne ruchy?

Czym jest inwestycja długoterminowa?

Inwestowanie długoterminowe to strategia, która polega na utrzymywaniu aktywów finansowych przez dłuższy okres. Horyzont inwestycyjny jest w tym przypadku najczęściej dłuższy niż rok, a może wynosić nawet kilka lat.

Jaki jest cel takiego działania? Przede wszystkim ograniczenie ryzyka. W przypadku inwestycji długoterminowych wybór najczęściej pada na relatywnie bezpieczne aktywa, takie jak obligacje skarbowe. Nie jest to jednak reguła ani gwarancja na zachowanie środków – dłużnik, w tym przypadku państwo, może ogłosić bankructwo i nie zwrócić kapitału.

W ogólnym rozrachunku kapitał wpłacony na dłuższy okres może zaowocować potencjalnie wyższym zyskiem. Dlaczego? Ponieważ, nawet jeśli w ciągu kilku miesięcy pojawi się spadek wartości, być może ten trend odwróci się w kolejnych miesiącach lub latach i nastąpi ogólny wzrost. Gospodarki światowe wciąż się rozwijają, a wraz z nimi pracują zainwestowane pieniądze.

Znaczenie ma również fakt, że łatwiej dostrzec zmienność cen na przestrzeni kilku miesięcy niż kilku dni. Dzięki temu decyzja może być gruntownie przemyślana oraz poparta analizą danych z dłuższego okresu.

Jak zaplanować inwestycję długoterminową?

Inwestowanie, również to długoterminowe, nie jest proste. Od czego więc zacząć?

W pierwszej kolejności warto ustalić cel inwestycyjny. Może być nim odłożenie pieniędzy na emeryturę lub zgromadzenie środków dla dzieci, aby ułatwić im start w dorosłe życie. Motywacje mogą być różne, ale zawsze powinny być przemyślane.

Drugi krok to wybór okresu inwestowania, czyli określenie czasu na realizację celu. Może być to rok, a nawet kilka lub kilkanaście lat. Najważniejsze to trzymać się ustalonych założeń i pamiętać o tym, że na wypracowanie ewentualnego zysku potrzeba czasu.

Następnie należy się zastanowić, jaką kwotę przeznaczyć na inwestycję. Nie powinny być to pieniądze, które są niezbędne w codziennym życiu, np. na spłaty kredytów lub opłatę czynszu. Zawsze należy liczyć się z możliwością straty środków, dlatego należy dobrze przemyśleć budżet i nie inwestować środków na których utratę nie możemy sobie pozwolić – w naszej sytuacji.

Na tym etapie warto rozważyć, czy całą ustaloną kwotę inwestycji wpłacać w jedno miejsce, czy rozdzielić środki na różne klasy aktywów i w ten sposób zdywersyfikować portfel inwestycyjny, aby ograniczyć ryzyko. W ten sposób nie da się go całkowicie wyeliminować, ale w przypadku inwestycji w aktywa cechujące się niską korelacją – można znacznie zmniejszyć.

Zainwestować można jednorazowo określoną kwotę lub regularnie zwiększać wartość inwestycji.

W przypadku większego, odłożonego kapitału można wpłacić całą sumę od razu. Są jednak fundusze czy konta oszczędnościowe, które pozwalają np. dokładać kolejne środki co miesiąc lub pół roku.

Co dalej? Teraz można zastanowić się nad swoim stopniem tolerancji ryzyka. To ważny etap, od którego zależy wybór instrumentów finansowych i aktywów.

W przypadku niewielkiej skłonności do ryzykowania wskazane są rozwiązania, które mogą przynieść potencjalnie niewielki zysk w dłuższym czasie. Są to m.in. obligacje skarbowe, lokaty, konta oszczędnościowe.

Jeśli zaś chęć do podjęcia ryzyka jest większa, można zastanowić się nad aktywami, które cechują okresowe wahania cen, takimi jak akcje. Mogą one spowodować tymczasowy spadek wartości inwestycji.

Wszystkie powyższe ustalenia tworzą strategię inwestycyjną.

Na koniec należy wybrać miejsce dokonania inwestycji. Będzie ono zależeć od określonych preferencji. Bez względu na to, na jaką formę inwestycji się zdecydujesz, pamiętaj aby współpracować wyłącznie ze sprawdzonymi firmami, które cieszą się zaufaniem oraz mają odpowiednie licencje na prowadzenie działalności na rynkach finansowych.

