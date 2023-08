Spowolnienie gospodarcze dotyka obecnie także rynek zagospodarowania odpadów. Niemniej Grupa Recykl sprawnie realizuje swoją Strategię 2030 i oczekuje na wprowadzenie nowych, korzystnych dla spółki dyrektyw unijnych.

Mamy zamknięte praktycznie dwa lata – 2021, 2022. W wielu obszarach dochodzimy do 20% realizacji strategii, czyli to jest zgodnie z planem. Na ten moment najgorzej z realizacji, bo niecałe 3% zrealizowanego celu, mamy w obszarze wypłaty dywidendy, ale to jest cel, który będzie systematycznie rósł. Zakładamy, że w ciągu najbliższych lat go zrealizujemy

mówi Maciej Jasiewicz, Wiceprezes Zarządu, Grupa Recykl SA