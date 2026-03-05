Jet Investment sfinalizował sprzedaż całego posiadanego pakietu udziałów w polskiej spółce

Rockfin na rzecz konsorcjum grupy inwestycyjnej Capmont Private Equity oraz funduszu RIO ASI należącego do Rafała Brzoski, podał fundusz. Rockfin to jeden z wiodących na świecie bezpośrednich dostawców systemów pomocniczych i rozwiązań technicznych dla przemysłu energetycznego.

Inwestycja w Rockfin była najbardziej rentownym projektem z portfela funduszy zarządzanych przez Jet Investment, a umowa sprzedaży była

jedną z najważniejszych transakcji zrealizowanych przez czeski fundusz w minionym roku. Jet Investment nabył 100% udziałów spółki poprzez fundusz Jet 2 w 2022 roku. W ciągu niespełna czterech lat od zakupu przychody firmy wzrosły niemal trzykrotnie do 235 mln euro. Oprócz dynamicznego wzrostu skali działalności, Rockfin znacząco wzmocnił swoją obecność międzynarodową oraz rozbudował portfel klientów, podkreślono.

„Inwestując w Rockfin, postawiliśmy sobie jasny cel: zbudować globalnego gracza w obszarze systemów wsparcia dla sektora energetycznego. Cel ten nie tylko zrealizowaliśmy, ale w wielu aspektach przekroczyliśmy. Przejmowaliśmy spółkę w wyjątkowo trudnym momencie, tuż po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Pomimo wymagających warunków skutecznie przeprowadziliśmy firmę przez ten okres i rozpoczęliśmy jej systemową transformację” – powiedział Project Director w Jet Investment Jiří Kroc, cytowany w komunikacie.

Efektem podjętych po przejęciu działań był wyraźny wzrost portfela zamówień oraz rozwój kluczowych obszarów kompetencyjnych spółki. W ostatnim roku Rockfin uruchomił własne technologie wodorowe, w ramach których realizuje budowę kilku dużych stacji tankowania wodoru w Polsce. Spółka funkcjonuje w tym segmencie jako kompleksowy dostawca rozwiązań w modelu OEM.

Istotnym elementem rozwoju było również utworzenie oddziału „Defence”, skoncentrowanego na systemach hydraulicznych dla przemysłu obronnego. Segment ten został znacząco wzmocniony zarówno w obszarze zasobów ludzkich, jak i infrastruktury produkcyjnej, wskazano w materiale.

Rockfin jest dziś jednym ze światowych liderów sektora energetycznego i wiodącym, globalnym dostawcą systemów krytycznych (Tier 1) dla branży. Firma zatrudnia ponad 1400 pracowników, prowadzi zakłady produkcyjne oraz oddziały w Polsce, USA, Włoszech, Szwajcarii. Pod

kierownictwem Jet Investment spółka rozszerzyła swoją obecność międzynarodową poprzez partnerstwa na rynkach takich jak Turcja, Chiny i Korea Południowa, a także z powodzeniem ugruntowała swoją pozycję w Arabii Saudyjskiej. Dzięki temu Rockfin stał się jednym z globalnych

liderów w swoim segmencie oraz jednym z kluczowych dostawców infrastruktury energetycznej na świecie.

Finalizacja transakcji sprzedaży Rockfin na rzecz konsorcjum Capmont nastąpiła po uzyskaniu niezbędnych zgód regulacyjnych. Nowy właściciel planuje kontynuować strategię wzrostu i ekspansji geograficznej zapoczątkowanej przez Jet Investment, ze szczególnym uwzględnieniem dalszego rozwoju działalności firmy w USA oraz stopniowej ekspansji w innych regionach, zwłaszcza w Azji, zapowiedziano.

W portfelu funduszu Jet 2 pozostają obecnie czeska spółka 2JCP z sektora energetycznego oraz grupa poligraficzna EDS. Jet Investment realizuje obecnie inwestycje w ramach funduszu Jet 3 oraz prowadzi proces pozyskiwania kapitału do nowo otwartego funduszu Jet 4, który będzie koncentrował się na przejęciach przedsiębiorstw przemysłowych.

Rockfin to jeden z wiodących na świecie bezpośrednich dostawców systemów krytycznych (Tier 1) dla infrastruktury energetycznej. Spółka specjalizuje się w systemach olejowych, paliwowych i energetycznych dla sektora energetycznego, w tym dla sprężarek, turbin, generatorów oraz odnawialnych źródeł energii. Zatrudnia ponad 1 400 pracowników i posiada zakłady produkcyjne oraz oddziały w Polsce, USA, Włoszech, Szwajcarii i Arabii Saudyjskiej.

Jet Investment to wiodąca czeska firma zarządzająca funduszami z aktywami przekraczającymi 700 mln euro. Właścicielami Jet Investment jest czterech partnerów-założycieli – Igor Fait, Lubor Turza, Libor Šparlinek i Marek Malík. Firma powstała w 1997 roku i inwestuje w spółki średniej wielkości z Europy Środkowo-Wschodniej z sektora przemysłowego. W 2021 roku Jet Investment utworzył fundusz Jet Industrial Lease (JIL), który inwestuje w nieruchomości przemysłowe. JIL zarządza dziewięcioma inwestycjami nieruchomościowymi w Czechach, Niemczech i Polsce.

