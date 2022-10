JR Holding ASI zawarł z Maximus, Honey Payment oraz udziałowcami Honey Payment umowę inwestycyjną, w której strony określiły warunki, na jakich udziałowcy Honey Payment obejmą akcje nowej emisji Maximus, podał JRH. Dzięki zawartej umowie Honey Payment „niedługo” wejdzie na rynek akcji NewConnect, poinformowano także.

Wyceniany na 300-400 mln zł Honey Payment to polski fintech, który stworzył multiaplikację do zarządzania finansami DotBee. Spółka posiada ponad pół miliona klientów w Polsce, podano.

„Celem przygotowania do niniejszej transakcji Maximus zobowiązana jest do dokonania splitu (podziału) akcji poprzez obniżenie ich wartości nominalnej z 1 zł do 0,1 zł. Następnie, w terminie 2 miesięcy od spełnienia się warunków związanych z przygotowaniem Honey Payment do transakcji (co ma nastąpić nie później niż do 30 czerwca 2023 r.), Maximus przeprowadzi walne zgromadzenie, na którym zaproponuje akcjonariuszom podjęcie uchwały w sprawie emisji nowej serii akcji z wyłączeniem prawa poboru, które zostaną zaoferowane udziałowcom Honey Payment w zamian za wkład niepieniężny w postaci 100% udziałów Honey Payment (strony przewidują, że akcje nowej emisji stanowić będą ok. 89% wszystkich akcji Maximus, w konsekwencji wartości Honey Payment szacowanej na bazie dokonanych wstępnych analiz na poziomie 300-400 mln zł)” – czytamy w komunikacie.

W przypadku nieprzygotowania Honey Payment do niniejszej transakcji bądź nieobjęcia przez któregokolwiek z udziałowców nowej serii akcji Maximus oraz nieopłacenia ich udziałami Honey Payment w zakładanym terminie Maximus będzie miał prawo do objęcia nowo utworzonych udziałów Honey Payment, stanowiących 5% kapitału zakładowego, podano także.

„Dzięki zawartej umowie już niedługo Honey Payment wejdzie na rynek akcji New Connect. Jest to dla nas niezwykle ważna chwila, na którą pracowaliśmy od początku założenia naszej firmy. Zwiększy to naszą rozpoznawalność i ułatwi konkurowanie na globalnym rynku o miano najlepszej multiaplikacji finansowej ułatwiającej życie. Dzięki uproszczeniu operacji płatniczych oraz skupieniu uwagi na kliencie już dzisiaj posiadamy ponad pół miliona użytkowników w samej Polsce. Również system LoanBy.link jak i marketplace usług Mambon mają ugruntowaną pozycję na rynku z wciąż dużą perspektywą wzrostów. Teraz model, który sprawdził się nad Wisłą, zamierzamy przenieść na kolejne rynki. Naszym celem jest skalowanie” – powiedział prezes i założyciel Honey Payment Grzegorz Szulik, cytowany w komunikacie.

Dodał, że wycena Honey Payment na poziomie ok. 400 mln zł jest zdaniem spółki jak najbardziej zasadna.

„Ostatnią rundę finansowania przeprowadzoną kilka miesięcy temu, a w której zebraliśmy 11 mln zł, mieliśmy właśnie przy takiej wycenie, a od tego czasu liczba naszych klientów wzrosła z około 300 tys. do ponad pół miliona. Dla porównania mogę tylko dodać, że przy naszym obecnym stadium rozwoju Revolut czy Klarna były już wyceniane na ponad 1 mld USD, zatem potencjał mamy ogromny” – wskazał prezes.

Obecnie większościowym udziałowcem Maximus jest JR Holding ASI, który skupia się na inwestycjach i rozwoju firm w branżach, które należą do najbardziej perspektywicznych, takich jak odnawialne źródła energii, gaming, lifestyle, sztuczna inteligencja czy biotech. Po przeprowadzeniu transakcji Honey Payment przejmie pakiet kontrolny Maximus, a JR Holding ASI pozostanie w akcjonariacie, wyjaśniono.

„Cieszymy się z dołączenia Honey Payment do naszego portfela. Widzimy bardzo duży potencjał w tej spółce i nie możemy się doczekać dalszej współpracy. Domeną produktów Honey Payment (DotBee, Mambon i LoanByLink) jest łatwość customizacji na innych rynkach. Jest to ważne zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Żyjemy w erze dropshippingu, gdzie platforma sprzedażowa jest ważniejsza niż sam produkt. Klient decydując się na zakup, najpierw zastanawia się, gdzie to kupi, a później szuka określonego produktu. DotBee to marketplace finansowy, który odpowiada na obecne rynkowe trendy i bardzo wierzymy w ten projekt” – powiedział prezes JR Holding ASI January Ciszewski.

Honey Payment sp. z o.o. została założona w 2021 r. i jest właścicielem marketplace’u i multiaplikacji finansowej DotBee, która umożliwia zarządzanie i dysponowanie finansami. Użytkownicy aplikacji mają możliwość zdalnego założenia konta do otrzymywania przelewów i dokonywania wpłat na dowolny rachunek. Multiaplikacja posiada takie funkcjonalności, jak: bilety transportu publicznego, bilety parkingowe, cashback, ubezpieczenie, nadawanie paczek. Oprócz tego użytkownik może zakupić bony podarunkowe czy vouchery prezentowe z różnych kategorii (MamBon, ponad 1000 partnerów) oraz skorzystać z zakupu towarów i usług na raty (LoanByLink, ponad 2000 partnerów). Spółka posiada ponad pół miliona klientów w Polsce, głównie wśród osób młodych (18-25 lat). Stworzyła biznes oparty o wysoką technologię, niski współczynnik zatrudnienia, automatyzację procesów oraz wysoką marżowość, wskazano w materiale.

JR Holding ASI to notowana od 2012 r. na rynku NewConnect spółka, koncentrująca się na działalności inwestycyjnej i zaangażowaniu w firmy z branż: cyfrowego biznesu, odnawialnych źródeł energii, gier komputerowych, medycznej, biotechnologicznej i nowoczesnych mediów. Spółka rozpoczęła proces przenoszenia notowań z NewConnect na główny rynek GPW.

