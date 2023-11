JR Holding wraz z Ekipa Investments zainwestują łącznie 3 mln zł w, produkującą własne bazy muzyczne, spółkę zależną giełdowego IMS, podano w komunikacie. Podpisana umowa jest realizacją zawartego w marcu br. porozumienia term sheet i potwierdza wycenę Closer Music na poziomie 50 mln zł pre-money, podkreślono.

„Pozyskane środki Closer Music przeznaczy na dalszy rozwój, w szczególności na działania marketingowe i promocyjne, dalszą budowę wysokiej jakości baz muzycznych oraz pozyskanie nowych klientów” – powiedział prezes IMS Michał Kornacki, cytowany w komunikacie.

Closer Music to projekt, którego celem jest produkcja wysokiej jakości własnych baz muzycznych do ich wykorzystywania i zarabiania na wielu polach eksploatacji. Efektem realizacji projektu jest pozyskiwanie wszystkich praw i zezwoleń do utworów, w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo. W zamian za 2 mln zł JRH pozyska udziały w spółce Closer Music dające 3,71% udział w kapitale, natomiast EKIPA Investments w zamian za 1 mln zł obejmie 1,86% udziału w kapitale spółki, wobec czego Closer Music pozyskała łącznie 3 mln zł, podano także.

„Najważniejszą wartością Closer Music są pozyskane utwory, do których spółka posiada wszelkie prawa. Dzięki temu oferuje swoim odbiorcom muzykę do wykorzystania na wszelkich polach eksploatacji, w tym w nowoczesnych mediach, bez ryzyka prawnego ze strony osób trzecich. Bazy muzyczne, w różnorodnych gatunkach muzycznych, są budowane w oparciu o starannie wyselekcjonowanych twórców o wysokich kompetencjach, posiadających szeroką wiedzę o aktualnych trendach muzycznych” – czytamy dalej.

„W ostatnich miesiącach kilkukrotnie wzrosły przychody Closer Music, podpisaliśmy i realizujemy porozumienie z ZAiKS oraz zwiększyliśmy bazy muzyczne o kilka tysięcy utworów” – dodał Kornacki.

Powstający kontent muzyczny jest efektem współpracy studiów oraz twórców Closer Music z Polski i USA. Niedawno Closer Music uruchomiła własne studio muzyczne w Las Vegas we współpracy ze studiem DMI, czyli jednymi z najlepszych specjalistów na świecie. Zapewnia to pozyskiwanie utworów na najwyższym światowym poziomie, dodano także.

„Cieszę się, że w wyniku finalizacji transakcji do naszego portfela trafia kolejna perspektywiczna Spółka. Podpisana umowa to współpraca trzech spółek publicznych: IMS, Ekipy i JR Holding. Pokazujemy, że łącząc kompetencje i środki różnorodnych podmiotów możemy kreować wartość dla akcjonariuszy wszystkich tych firm” – powiedział inwestor i prezes JR Holding January Ciszewski.

JR Holding ASI S.A. to notowana od 2012 r. na rynku NewConnect spółka, koncentrująca się na działalności inwestycyjnej i zaangażowaniu w firmy z branż: cyfrowego biznesu, odnawialnych źródeł energii, gier komputerowych, medycznej i biotechnologicznej, deeptech, przemysłu kosmicznego i nowoczesnych mediów. Spółka w bieżącym roku zamierza rozwijać portfel zwiększając jego dywersyfikację, inwestując w najbardziej perspektywiczne przedsięwzięcia oraz uruchamiać nowe projekty inwestycyjne. Spółka w ubiegłym roku złożyła prospekt emisyjny w celu przeniesienia notowań na rynek główny GPW.

