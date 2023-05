Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) będzie dążyć do poprawy wyników finansowych w kolejnych latach, zapowiedział prezes spółki Tomasz Cudny.

„Nasze wyniki utrzymują się dalej na bardzo wysokim poziomie i nasza pozycja na rynku surowcowym jest dalej mocna, mimo że obserwujemy pewien spadek i zadyszkę na tym rynku, co przejawia się niższymi cenami koksu i węgla, ale dzięki naszej elastyczności i dostosowaniu się do warunków, jesteśmy w stanie przełożyć to na wyniki” – powiedział Cudny podczas konferencji prasowej.

„Wierzę w to, że w następnych latach będziemy dążyć do utrzymania wyników, a nawet ich poprawy, zwłaszcza, że węgiel koksowy jest istotnym elementem w tzw. zielonej transformacji” – dodał.

Wcześniej spółka podała, że I kw. 2023 r. JSW odnotowało 1 268,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 1 840,24 mln zł zysku rok wcześniej, zysk operacyjny wyniósł 1 574,48 mln zł wobec 2 303,61 mln zł zysku rok wcześniej, a zysk EBITDA sięgnął 1 956 mln zł wobec 2 705,9 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 458,44 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 4 930,94 mln zł rok wcześniej.

W 2022 r. JSW odnotowała 7,56 mld zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 0,9 mld zł zysku rok wcześniej, zysk operacyjny wyniósł 9,34 mld zł wobec 1,26 mld zł zysku rok wcześniej, a zysk EBITDA wyniósł 10,56 mld zł wobec 2,48 mld zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 20,2 mld zł w 2022 r. wobec 10,63 mld zł rok wcześniej.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 roku; wchodzi w skład indeksu WIG20 i WIG30.

Źródło: ISBnews