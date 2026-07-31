Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) i Agencja Rozwoju Przemysłu zawarły aneks nr 2 do umowy sprzedaży akcji posiadanych przez JSW w Przedsiębiorstwie Budowy Szybów (PBSz) i Jastrzębskich Zakładach Remontowych (JZR) na rzecz ARP, na mocy którego zmianie uległa data końcowa, która została przesunięta z 31 lipca na 31 października 2026 r., podała JSW.

JSW i ARP zawarły w marcu br. przedwstępną umowę sprzedaży posiadanych przez JSW 95,81% akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz) i 59,39% udziałów Jastrzębskich Zakładów Remontowych (JZR) na rzecz ARP. Wstępna cena sprzedaży za akcje PBSz została ustalona na 274,4 mln zł, zaś za udziały JZR na 791,6 mln zł.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

Źródło: ISBnews