Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odnotowała 1363,5 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2025 r. wobec 11 mln zł strata rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 1 574 mln zł wobec 48,3 mln zł zysku rok wcześniej.

„Wartość wskaźnika EBITDA za okres trzech miesięcy bez zdarzeń jednorazowych była ujemna i wyniosła 545,5 mln zł” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 437,6 mln zł wobec 3 414,8 mln zł rok wcześniej.

„Sprzedaż węgla ogółem do odbiorców zewnętrznych wyniosła w pierwszym kwartale 2025 roku 2,1 mln ton i była wyższa o 4,3% w stosunku do poprzedniego kwartału ubiegłego roku. Z kolei sprzedaż koksu nie uległa znaczącej zmianie, wynosząc w omawianym okresie ponad 0,7 mln ton. Porównując kwartał do kwartału, średnie ceny węgla koksowego i koksu wyniosły odpowiednio 746 zł za tonę (wzrost o 0,2%) i 1 053 zł za tonę (spadek o 7,1%). To skutkowało niższymi o 0,9% łącznymi przychodami ze sprzedaży, które ukształtowały się na poziomie ponad 2,4 mld zł w porównaniu do czwartego kwartału 2024 roku” – czytamy dalej.

Na inwestycje w grupie kapitałowej JSW przeznaczono w ujęciu gotówkowym prawie 1 mld zł, czyli o 14,4% więcej w porównaniu do poprzedniego kwartału. Były to przede wszystkim wydatki na inwestycje związane z udostępnianiem nowych złóż oraz poziomów wydobywczych, a także modernizację zakładów przeróbki mechanicznej węgla, wskazano w materiale.

JSW zaznaczyła, że od listopada 2024 r. „konsekwentnie realizuje” plan strategicznej transformacji (PST). Oprócz zwiększania produkcji prowadzone są również projekty oszczędnościowe.

„W obszarze zakupów, działania w ramach PST przyniosły do 22 maja br. realne oszczędności w wysokości ponad 307 mln zł, co stanowi 85 proc. zakładanej kwoty na 2025 rok. W przypadku inwestycji osiągnięto już ponad 1,2 mld zł oszczędności” – powiedział zastępca prezesa ds. ekonomicznych Remigiusz Krzyżanowski, cytowany w komunikacie.

Obecnie trwają prace nad optymalizacją nakładów na zbrojenia, wyrobiska ruchowe oraz optymalizacją innych wydatków inwestycyjnych. Celem PST jest uzyskanie trwałych oszczędności, a także długoterminowa stabilizacja finansowa spółki, podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto wyniosła 1229,6 mln zł w I kw. 2025 r. wobec 147,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

Źródło: ISBnews