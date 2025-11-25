JSW odnotowała 796,3 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r. wobec 315 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 899,1 mln zł wobec 313,2 mln zł straty rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2294,5 mln zł w III kw. 2025 r. wobec 2690,3 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2025 r. spółka miała 2883,9 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 6324,5 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 7009,3 mln zł w porównaniu z 8866,6 mln zł rok wcześniej.

„Strata netto GK JSW narastająco wyniosła 2,9 mld zł, przy czym istotny wpływ miał ujęty w pierwszym półroczu odpis aktualizujący wartość aktywów trwałych o wartości 648 mln zł, związany ze zdarzeniami w kopalni Knurów–Szczygłowice. Dane za III kwartał 2025 roku potwierdzają kontynuację presji rynkowej. Grupa wypracowała 2,3 mld zł przychodów ze sprzedaży, przy stracie brutto ze sprzedaży w wysokości – 524 mln zł. EBITDA bez zdarzeń jednorazowych wyniosła – 485 mln zł, a strata netto -794 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Spółka nadal zmaga się z presją niskich cen węgla koksowego i koksu oraz pogarszającą się sytuacją europejskiego hutnictwa, co przekłada się na narastające straty finansowe. Jednocześnie GK JSW utrzymuje stabilną produkcję węgla i koksu oraz prowadzi działania restrukturyzacyjne, które mają ograniczyć koszty i poprawić efektywność operacyjną. podano.

„Na wyniki JSW wpływa przede wszystkim niestabilna sytuacja rynkowa, presja importowa ze strony producentów z Azji, niekorzystne kursy walut oraz spadek cen kluczowych produktów – węgla koksowego i koksu” – podano dalej.

Mimo stabilnego poziomu produkcji – w III kwartale 2025 roku wyprodukowano 3,32 mln ton węgla, w tym 2,87 mln ton węgla koksowego oraz 0,89 mln ton koksu. Narastająco po dziewięciu miesiącach produkcja węgla osiągnęła 9,52 mln ton, a produkcja koksu 2,30 mln ton – efekty finansowe pozostają ograniczone z powodu niskich cen.

Pomimo wzrostu sprzedaży węgla o 19% r/r, przychody Grupy za 9 miesięcy spadły o 21%, na co wpłynął spadek średnich cen węgla koksowego o 27% i koksu o 26%, wskazano.

„Przed nami kompleksowy i głęboki proces restrukturyzacji, obejmujący zarówno działania naprawcze, jak i zmiany organizacyjne. To niewątpliwie wymagający proces, jednak konieczny, aby odbudować płynność finansową, obniżyć koszty i zwiększyć efektywność funkcjonowania całej Grupy. Wszyscy musimy mieć pełną świadomość, że skala wyzwań, z jakimi mierzymy się w ostatnim czasie jest bezprecedensowa. Jestem jednak przekonany, że dzięki determinacji i odpowiedzialności naszych pracowników, konstruktywnej współpracy z instytucjami finansowymi oraz wsparciu właściciela zdołamy nie tylko skutecznie zrealizować plan naprawczy, ale również wzmocnić fundamenty spółki” – powiedział p.o. prezesa zarządu JSW Bogusław Oleksy, cytowany w komunikacie.

Przygotowywany przez spółkę plan restrukturyzacji biznesowej zakłada cztery strategiczne kierunki działań, które mają zostać uzgodnione zarówno ze stroną społeczną, jak i instytucjami państwowymi oraz finansującymi, podano.

„Pierwszym celem planu jest opracowanie pakietu wsparcia ze strony Skarbu Państwa, obejmującą m.in. odroczenie składek ZUS, przygotowanie możliwych form wsparcia oraz wykorzystanie instrumentów przewidzianych ustawą o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Kolejnym filarem jest wypracowanie porozumienia ze stroną społeczną, kluczowego dla wdrożenia zmian dotyczących kosztów pracy, organizacji zatrudnienia i zasad wynagradzania. Równolegle spółka prowadzi rozmowy z bankami i instytucjami finansującymi w celu uzgodnienia nowej struktury finansowania, dostosowanej do realnych możliwości JSW” – czytamy dalej w komunikacie.

„Ostatni z celów to kompleksowy plan restrukturyzacji biznesowej GK JSW, porządkujący działania operacyjne, inwestycyjne i organizacyjne w całej grupie. Całość planu ma stworzyć podstawy do skutecznego uporządkowania działalności JSW, poprawy płynności i zapewnienia stabilności funkcjonowania spółki w kolejnych latach” – podano.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2025 r. wyniosła 2511,6 mln zł wobec 5634,7 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

Źródło: ISBnews