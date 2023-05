Biznes STS Holding jest odporny na inflację i to, co dzieje się na rynku. Wzrosty notowane są rok do roku, a aspiracją STS jest pozostać nudną i przewidywalną spółką z dywidendami.

„Jesteśmy świeżo po raporcie za I kwartał, który był dla nas bardzo dobry – tak zresztą, jak cały zeszły rok. Przed kilkoma laty założyliśmy, że ten biznes powinien teraz w miarę stabilnie, o kilkanaście procent rok do roku rosnąć – i to się dzieje” – mówi Mateusz Juroszek, Prezes Zarządu, STS Holding SA.

W materiale informacje dotyczące: