Bartosz Szałek złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu i dyrektora finansowego Celon Pharma, z przyczyn osobistych, podała spółka. Jednocześnie Rada nadzorcza spółki powołała Justynę Rejmak z dniem 23 marca 2026 r. w skład zarządu spółki, do pełnienia funkcji członka zarządu, na pięcioletnią kadencję. Justyna Rejmak obejmie w spółce stanowisko dyrektora finansowego.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.

Źródło: ISBnews