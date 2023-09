Mabion notuje kolejny z rzędu kwartał bardzo dobrych wyników. Spółka szykuje się już do drugiej połowy roku, która zgodnie z planami będzie nieco inna niż pierwsza.

Druga połowa roku będzie istotnie różnić się od pierwszej połowy roku. Jest to zgodne z oczekiwaniami i planem. Wynika to głównie z tego, że jest to okres, kiedy intensywnie modernizujemy nasz zakład. To oznacza, że produkcja nie jest realizowana tak, jak była realizowana w pierwszej połowie roku. Natomiast natura rozpoznawania przychodów z kontraktów jest tak skonstruowana, że te przychody dalej będą solidne i widoczne na drugą połowę roku

mówi Krzysztof Kaczmarczyk, Prezes Zarządu, Mabion SA