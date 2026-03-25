MedTech Solutions przyspiesza rozwój technologii i wkrótce rozpocznie testy swojego systemu. Firma buduje globalny potencjał, łącząc pacjentów, badania kliniczne i cyfrową dokumentację medyczną.

Nie wyobrażamy sobie, żeby za 10, 15 lat dokumentacja medyczna była wciąż stertą papierów, którą nosimy w plecaku, bo tak to dzisiaj wygląda. W szczególności, jeśli dotyczy to osób, które mają przewlekłe choroby, no to noszą ze sobą naprawdę kilogramy papieru od lekarza do lekarza. Uważamy, że to będzie przeniesione albo do chmury, albo do takich digitalowych nośników danych, jakim jest na przykład MTag. Nie wyobrażamy sobie, żeby to odbywało się za pomocą zwykłego USB – nośnika jakiejś pamięci, bo to też musi być odpowiednio zaszyfrowane i to musi być bardzo osobiste. Dlatego widzimy przyszłość dla takich rozwiązań właśnie jak MTag w kontekście nie tylko dodatkowej opieki nad pacjentem i takiej prewencji, jaką dzisiaj my oferujemy, ale też jako potencjał wykorzystania tego do przechowywania danych medycznych w przyszłości

mówi Jarosław Kaim, Prezes Zarządu, MedTech Solutions SA