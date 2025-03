PKO Bank Polski przekroczył pułap 100 mld zł kapitalizacji giełdowej i stał się najcenniejszą w historii polską spółką notowaną na warszawskiej giełdzie, podał bank. Akcje PKO BP tylko od początku tego roku zyskały ponad 30%, podkreślono.

„Ostatnie kilkanaście miesięcy było dla PKO Banku Polskiego okresem nowego otwarcia. Postawiliśmy na strategię opartą na wzroście i rozwoju. Rośliśmy szybciej niż rynek przede wszystkim dlatego, że trafnie podążaliśmy za potrzebami klientów. W efekcie mogliśmy przedstawić znakomite wyniki finansowe za 2024 rok. To ich publikacja dodała paliwa do dalszego wzrostu wyceny akcji banku. 100 mld zł kapitalizacji to nie tylko liczba-symbol. To przede wszystkim dowód na wysoką ocenę strategii rozwoju banku, jego wyników finansowych oraz wiary inwestorów w ich powtarzalność” – powiedział prezes Szymon Midera, cytowany w komunikacie.

Akcje PKO BP od początku tego roku zyskały ponad 30%. W 2024 roku kurs akcji banku wzrósł o 18,8%, a kapitalizacja giełdowa na ostatniej sesji grudnia 2024 roku sięgnęła 74,7 mld zł, wskazano w materiale.

„Jako grupa kapitałowa mamy najbardziej rozwiniętą ofertę na rynku. Jesteśmy partnerem w oswajaniu zmieniającej się rzeczywistości i cieszymy się, że rynek to docenia. Systematycznie zwiększamy skalę działania i udziały rynkowe w obszarze detalicznym i korporacyjnym, coraz szybciej i lepiej obsługujemy klientów w kanałach zdalnych, mamy wysokie oceny w badaniach NPS, rozwijamy ekosystemy – tym budujemy przewagi konkurencyjne. Nasze działania przynoszą efekt” – dodał Midera.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 525,23 mld zł na koniec 2024 r.

Źródło: ISBnews