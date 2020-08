KGHM Polska Miedź zanotował 10 mln zł skonsolidowanego zysku netto, przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. br. wobec 417 mln zł rok wcześniej, podała spółka.

Zysk netto ze sprzedaży wyniósł 645 mln zł wobec 666 mln zł rok wcześniej. Przychody z umów z klientami w II kw. wyniosły 5 649 mln zł wobec 5 740 mln zł rok wcześniej.

„EBITDA w drugim kwartale 2020 roku osiągnęła poziom 1,5 mld zł. Podobnie wysoki wynik ostatni raz Grupa osiągnęła w pierwszym kwartale 2017 roku. Spółka matka także odnotowała najwyższy kwartalny wynik operacyjny w kwocie nieco ponad 1 mld zł” – czytamy w komunikacie.

„Dzięki konsekwentnej realizacji strategii i świadomemu zarządzaniu w okresie pandemii, Grupa KGHM realizuje zgodną z planem produkcję, poziom inwestycji, utrzymuje dyscyplinę kosztową, a poziomy kwartalnych wyników operacyjnych są najwyższe od lat” – podkreślono.

KGHM podał, że skonsolidowany wynik netto w II kwartale br. wyniósł 9 mln zł, co oznacza spadek o 409 mln zł w porównaniu do II kwartału 2019 roku. Na zmianę wyniku wpłynęły głównie różnice kursowe (-237 mln zł) oraz wyższa strata z wyceny wspólnych przedsięwzięć metodą praw własności (-147 mln zł).

„Wysoką EBITDA zanotowała również Sierra Gorda, która wykazała niemal 150% wzrost wyniku operacyjnego w porównaniu do II kwartału 2019 roku (do kwoty 324 mln PLN), co stanowi najwyższy w historii wynik tej kopalni. Co istotne, KGHM International odnotował wynik EBITDA w II kwartale dwukrotnie wyższy w porównaniu do I kwartału tego roku” – czytamy także.

Koszt produkcji miedzi w koncentracie C1 w Grupie KGHM w drugim kwartale osiągnął poziom 1,58 USD/funt. Był on niższy aż o 12% w porównaniu do II kwartału poprzedniego roku.

KGHM podał, że na skutek wzrostu dodatnich przepływów z działalności operacyjnej oraz zmiany struktury finansowania zobowiązań, Grupa utrzymała założony niski poziom wskaźnika długu netto do skorygowanej EBITDA oraz istotny spadek zadłużenia netto Grupy wyrażonego w dolarach, od początku roku 2020.

Produkcja Grupy KGHM, mimo światowego kryzysu spowodowanego pandemią, utrzymana została na poziomach zbliżonych do zeszłorocznych, co ważne na poziomach budżetowanych, zaznaczono.

„Grupa, jako jeden z trzech globalnych graczy z czołówki rynku miedzi, zwiększyła w drugim kwartale wolumen produkcji. Produkcja miedzi płatnej wyniosła w pierwszym półroczu 2020 roku 351 tys. ton (tj. -0,3% vs I półrocze 2019 roku). Rekordowo wysoka była produkcja w Sierra Gorda. W pierwszym półroczu osiągnęła poziom 39 tysięcy ton i była wyższa o 34%. W porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku” – czytamy także.

W pierwszym połowie 2020 roku KGHM zrealizował inwestycje na kwotę 1 024 mln zł, przy założeniach budżetowych na cały rok na poziomie 2 250 mln zł. Jak zaznaczono – zgodnie z planem postępują m.in. prace w Programie Udostępniania Złoża, rozbudowie OUOW Żelazny Most oraz innych strategicznych programów rozwojowych spółki.

W I poł. br. KGHM Polska Miedź odnotował 702 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 969 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk netto ze sprzedaży wyniósł 1 140 mln zł wobec 1 405 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowana EBITDA sięgnęła 2 651 mln zł wobec 2 732 mln zł rok wcześniej.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. miała 22,72 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews