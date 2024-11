KGHM Polska Miedź odnotowała 240 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2024 r. wobec 434 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8 659 mln zł w III kw. 2024 r. wobec 7 891 mln zł rok wcześniej.

„Dobrze przygotowany i przeprowadzony remont (realizowany w cyklu 4-letnim) największej huty KGHM, pomimo jego skali, nie wpłynął na poziom produkcji miedzi elektrolitycznej. Było to możliwe ze względu nie tylko na jego przygotowanie techniczne, lecz również na przygotowanie technologicznego zapasu anod w poprzedzających kwartałach. Utrzymanie maksymalnego w relacji do zdolności poziomu wydobycia z aktywów krajowych z niewielkim, lecz wzrostem produkcji Cu w koncentracie oraz wyższa produkcja miedzi w aktywach zagranicznych to składowe wzrostu produkcji całej grupy w raportowanym okresie” – powiedział prezes Andrzej Szydło, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

W I-III kw. 2024 r. spółka miała 1 313 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 828 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 26 139 mln zł w porównaniu z 25 648 mln zł rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA sięgnął 6 186 mln zł wobec 4 308 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Na przyrost wyników wpłynęła istotna poprawa parametrów operacyjnych kopalni Robinson, skuteczne zarządzanie kosztami operacyjnymi, w tym kosztami zużycia paliw i materiałów technologicznych, oraz wysoka zrealizowana cena sprzedaży w efekcie wzrostu cen miedzi i srebra oraz wyniku realizacji instrumentów zabezpieczających ceny metali, wymieniono.

KGHM zwiększył wydatki inwestycyjne do 2,52 mld zł, co stanowi wzrost o 16% względem roku poprzedniego. Środki te przeznaczone zostały na rozbudowę infrastruktury, poprawę wydajności oraz zwiększenie bezpieczeństwa operacyjnego, m.in. poprzez modernizację hut i unowocześnienie zakładów górniczych. Spółki grupy realizują projekty eksploracyjne w Polsce w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż rud miedzi oraz rozwojowe projekty w aktywach zagranicznych, wskazano również.

Grupa KGHM zachowuje wysoką płynność finansową oraz stabilność zadłużenia. Wskaźnik długu netto do EBITDA wynosi 0,9, co świadczy o efektywnej kontroli zadłużenia i zarządzaniu ryzykiem. Ponadto grupa obniżyła koszty eksploatacyjne i poprawiła wydajność produkcji, co pozytywnie wpłynęło na jej wyniki operacyjne i finansowe.

„Na bieżąco obserwujemy wahania kursów walut oraz zmiany cen surowców. Niższe notowania cen miedzi w III kwartale br., szczególnie wyrażone w PLN, pozostały bez istotnego wpływu na wyniki ze względu na obniżenie kosztów działalności” -dodał prezes.

Zaspokojenie zapotrzebowania KGHM Polska Miedź na energię elektryczną ze źródeł własnych za III kwartały 2024 r. wyniosło 428 GWh – 19,93% ogólnego zużycia przez oddziały spółki.

„Spółka jest bliska zakończenia prac nad jej długoterminową strategią, w których skupia się na zagwarantowaniu perspektywicznych, stabilnych warunków operacji w górnictwie, przeróbce, hutnictwie, nie zapominając o wsparciu głównego ciągu technologicznego przez efektywną kosztowo energetykę neutralną klimatycznie. Celem jest wzmocnienie grupy kapitałowej poprzez dopasowanie działań strategicznych i operacyjnych do zmieniających się warunków w górnictwie oraz otoczeniu, wykorzystanie szans i mitygację zagrożeń, a kierunkiem poprawa efektywności produkcji, optymalizacja procesów oraz obniżka kosztów” – podsumował Szydło.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2024 r. wyniósł 1 204 mln zł wobec 1 737 mln zł zysku rok wcześniej.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2023 r. KGHM miał 33,47 mld zł skonsolidowanych przychodów.

