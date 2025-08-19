KGHM Polska Miedź odnotował 250 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2025 r. wobec 330 mln zł zysku kwartał wcześniej, podała spółka.

Zysk netto ze sprzedaży wyniósł 973 mln zł wobec 1 128 mln zł zysku kwartał wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA sięgnął 2 374 mln zł wobec 2 489 mln zł zysku kwartał wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8 614 mln zł wobec 8 942 mln zł kwartał wcześniej.

W I poł. 2025 skonsolidowany zysk netto wyniósł 580 mln zł wobec 1 074 mln zł zysku rok wcześniej. W tym okresie spółka miała 17 556 mln zł przychodów ze sprzedaży w porównaniu z 17 480 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 4 863 mln zł wobec 4 208 mln zł zysku rok wcześniej.

„Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w I półroczu 2025 r. wyniosły +1 818 mln zł i obejmowały głównie:

– EBITDA z wyłączeniem Sierra Gorda S.C.M. 3 561 mln zł,

– ujemny efekt zmiany kapitału pracującego -615 mln zł, w tym +83 mln zł zmiana stanu zobowiązań handlowych objętych mechanizmami faktoringu odwrotnego,

– zapłacony podatek dochodowy 584 mln zł” – czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2025 r. wyniósł 113 mln zł wobec 1 331 mln zł zysku rok wcześniej.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2024 r. KGHM miał 35,32 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews