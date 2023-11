KGHM Polska Miedź odnotował 434 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 1 086 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk netto ze sprzedaży wyniósł 194 mln zł wobec 655 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 1 173 mln zł wobec 1 652 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7 891 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 7 770 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 828 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 5 266 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 25 648 mln zł w porównaniu z 25 696 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 4 235 mln zł wobec 7 075 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„W KGHM kontynuujemy działalność z myślą o zrównoważonym rozwoju i efektywnym zarządzaniu zasobami, ale też stawiamy na innowacyjność i dbałość o środowisko. Chciałem podkreślić, że nasze solidne wyniki to efekt ciężkiej pracy całej załogi co, jak już nie raz udowodniliśmy, jest kluczem do sukcesu KGHM. Nasze oddziały pracują bardzo sprawnie co przekłada się na zwyżki produkcyjne i wzrost efektywności spółki. Nie zwalniamy inwestycyjnego tempa nieustannie poszukując jak najbardziej zasadnych ekonomicznie rozwiązań” – powiedział prezes KGHM Tomasz Zdzikot, cytowany w komunikacie.

Skorygowana EBITDA Grupy za 9 miesięcy 2023 roku wyniosła 4 235 mln zł i była niższa o 40% r/r. Zmniejszenie skorygowanej EBITDA w porównaniu do 9 miesięcy poprzedniego roku spowodowane było przede wszystkim mniej korzystnym kursem walutowym i spadkiem notowań miedzi przy jednoczesnej presji kosztowej, wyjaśniła spółka.

Zysk netto 9 miesięcy wyniósł 836 mln zł, czyli o 84% mniej r/r. Spadek wyniku netto spowodowany był niższym wynikiem operacyjnym, niższym wynikiem z różnic kursowych oraz zdarzeniami jednorazowymi występującymi rok wcześniej w postaci sprzedaży projektu Oxide na rzecz Sierra Gorda oraz sprzedaży kopalni Franke poza Grupę, jak również mniejszego odwrócenia utraty wartości pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu, podano także.

Produkcja miedzi z aktywów krajowych wyniosła: górnicza 341 tys. ton, hutnicza 443,5 tys. ton. KGHM Polska Miedź S.A. zanotowała wzrost wydobycia urobku wagi suchej o 1,3% r/r. O blisko 3% wzrosła również produkcja miedzi w koncentracie w miedziowej spółce. KGHM zaraportował też wzrosty w produkcji srebra metalicznego (+ 8%) oraz złota (blisko 35% na plusie), podano.

Z kolei produkcja miedzi płatnej z aktywów zagranicznych wyniosła: Sierra Gorda 59,7 tys. ton (55%), Robinson 17,3 tys. ton, Carlota 2,9 tys. ton, Zagłębie Sudbury 3,9 tys. ton, podano także.

Aktywa zagraniczne wpłaciły do KGHM Polska Miedź S.A. w okresie 9 miesięcy 2023 roku 46,6 mln USD, informowała też spółka.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 1 737 mln zł wobec 3 538 mln zł zysku rok wcześniej.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2022 r. miała 33,85 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews