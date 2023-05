KGHM Polska Miedź odnotowała 163 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 1 900 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Skorygowana EBITDA sięgnęła 1 882 mln zł wobec 3 133 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9 585 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 8 993 mln zł rok wcześniej.

„KGHM ma ugruntowaną pozycję na światowych rynkach i kontynuuje kierunki rozwoju, szczególnie jesteśmy zadowoleni z krajowej produkcji miedzi oraz srebra. Trudne warunki makroekonomiczne tylko przyspieszają projekty związane z usprawnianiem wydobycia i zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego oraz finansowego spółki. Koncentrujemy się na udostępnianiu kolejnych złóż, zakończyliśmy głębienie szybu GG-1, kontynuujemy prace przygotowawcze do budowy szybu GG-2. Mamy interesujące plany inwestycyjne, w tym projekty związane z kwestiami środowiska i zielonej energii” – powiedział prezes KGHM Tomasz Zdzikot, cytowany w komunikacie.

Wydobycie i produkcja metali przez aktywa krajowe przekroczyły założenia budżetowe. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego za okres 3 m-cy w 2023 roku odnotowano wzrost wydobycia urobku o 2,6%. Skutkiem wyższego wydobycia oraz przerobu nadawy w ZWR i zawartości metalu był wzrost produkcji miedzi w koncentracie w stosunku do 1 kwartału ub. roku o 0,5%. Produkcja srebra w Polsce w ujęciu rocznym to wzrost o 10,3%, podano także.

Jak wynika z raportu produkcja miedzi z aktywów krajowych wyniosła: górnicza 114,6 tys. ton zaś hutnicza 149 tys. ton. Produkcja miedzi płatnej z aktywów zagranicznych wyniosła: Sierra Gorda 18,9 tys. ton; Robinson 5,3 tys. ton; Carlota 0,7 tys. ton; Zagłębie Sudbury 1,6 tys. ton.

GK KGHM utrzymuje bezpieczny poziom zadłużenia, wskaźnik długu netto/EBITDA na koniec 1 kwartału 2023 roku wyniósł 0,9, podkreślono.

W KGHM SA w okresie 3 miesięcy 2023 r. odnotowano wzrost wydobycia rudy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 128,6 tys. ton waga sucha. Zawartość Cu w urobku nieznacznie obniżyła się do poziomu 1,46%, co wynika z mniejszej zasobności eksploatowanego złoża. Produkcja miedzi w koncentracie wyniosła 100,5 tys. t i była wyższa o 0,5 tys. t (+0,5%) w porównaniu do 3 miesięcy 2022 r.

„Wzrost produkcji wynika z większego wydobycia urobku i jego przeróbce. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił spadek produkcji miedzi elektrolitycznej o 2,1 tys. ton. Spadek produkcji katod wynika z realizacji zadania inwestycyjnego związanego z modernizacją wymienników ciepła elektrolitu poszczególnych obiegów cyrkulacyjnych w hali wanien w Hucie Miedzi 'Głogów I’. Produkcja srebra metalicznego wyniosła 375 ton i była większa o 35,1 tony (+10%) w porównaniu do I kwartału 2022 r. Wzrost produkcji srebra metalicznego wynika z dostępności materiałów wsadowych w Wydziale Metali Szlachetnych. Produkcja złota metalicznego wyniosła 30,9 tys. troz i była wyższa o 9,8 tys. troz (+46%) w porównaniu do I kwartału 2022 r. Wyższa produkcja złota metalicznego wynika z większego przerobu materiałów złotonośnych” – czytamy w raporcie.

„KGHM z powodzeniem kontynuuje Program Udostępniania Złoża, po zakończeniu głębienia szybu GG -1 podpisana został umowa z wykonawcą szybu GG-2. Trwa rozbudowa Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most, w tym budowa Stacji Segregacji i Zagęszczania Odpadów” – podano w komunikacie

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 482 mln zł wobec 1 325 mln zł zysku rok wcześniej.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2022 r. miała 33,85 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews