KGHM Polska Miedź odnotowała 3529 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2026 r. wobec 330 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka

Skorygowany zysk EBITDA sięgnął 5464 mln zł wobec 2489 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11 872 mln zł w I kw. 2026 r. wobec 8942 mln zł rok wcześniej.

„W pierwszym kwartale 2026 roku Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź SA osiągnęła zysk netto na poziomie ponad 3,5 mld zł, przy rekordowych przychodach z umów z klientami i ponad dwukrotnym wzroście zysku operacyjnego EBITDA. Grupa odnotowała istotną poprawę wyników polskich kopalń i hut, przy utrzymaniu wysokiej kontrybucji aktywów zagranicznych. Produkcja miedzi płatnej w Grupie wyniosła 176 tys. ton i była o 4% wyższa w ujęciu rocznym. Koszt C1 kształtował się na poziomie 1,69 USD/funt i był aż o 35% niższy w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Przychody Grupy wzrosły o prawie 2,9 mld zł (+33% Q1/Q1) i osiągnęły poziom 11,9 mld zł. Poprawę zanotowano we wszystkich kluczowych segmentach biznesowych. KGHM Polska Miedź osiągnęła rekordowe przychody na poziomie blisko 10,5 mld zł tj. o 39% wyższe niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Głównym czynnikiem decydującym o istotnym wzroście przychodów na poziomie Grupy KGHM była zmiana notowań podstawowych produktów i poziomy zrealizowanych premii. Istotny, pozytywny wpływ miała również polityka kontraktowania oraz proces zarządzania ryzykiem kursowym. Pozwoliły one ograniczyć negatywny wpływ spadku średniego kursu dolara amerykańskiego na poziom przychodów, podano także.

Koszt C1 (jednostkowy gotówkowy koszt produkcji miedzi płatnej) dla Grupy KGHM wyniósł w pierwszym kwartale 2026 roku 1,69 USD/funt i był niższy od wykonanego w analogicznym okresie roku ubiegłego o 35%. Grupa zanotowała znaczące spadki kosztu C1 we wszystkich segmentach operacyjnych, głównie dzięki wysokiej wycenie produktów ubocznych tj. srebra i metali szlachetnych. Koszt C1 bez podatku od wydobycia osiągnąłby wartość ujemną.

Wysokie przychody i ustabilizowanie bazy kosztowej pozwoliły osiągnąć wynik operacyjny EBITDA na poziomie skonsolidowanym na poziomie 5,46 mld zł, co oznacza ponad dwukrotny wzrost w ujęciu rocznym. Na poziomie jednostkowym wynik operacyjny był ponad 3 razy lepszy niż w I kwartale ubiegłego roku i wyniósł 4,24 mld zł. To efekt poprawy wyników kopalń i hut oraz wyceny zapasów z tytułu istotnie wyższych notowań srebra i miedzi w raportowanym okresie. Kwartalny zysk netto w ujęciu skonsolidowanym wyniósł 3,53 mld zł, a jednostkowym 2,97 mld zł. Jednocześnie, Grupa KGHM zachowuje wysoką płynność finansową oraz stabilność zadłużenia. Na koniec pierwszego kwartału wskaźnik długu netto do skorygowanej EBITDA wyniósł 0,6, co stanowi potwierdzenie efektywnej kontroli zadłużenia, zarządzania bilansem i ryzykiem, wspieranej dodatnimi przepływami. W I kwartale br. spółki zagraniczne Grupy wpłaciły do KGHM Polska Miedź łącznie 175 mln USD z tytułu spłaty pożyczek, gwarancji i pozostałych usług, czytamy dalej.

„Wynik minionego kwartału to potwierdzenie bardzo dobrej kondycji Polskiej Miedzi i jej zdolności do aktywnego zarządzania procesami biznesowymi w warunkach niepewności rynkowej. Dzięki skutecznej dywersyfikacji sprzedaży, zabezpieczeniu cen znacznej części dostaw energii oraz rosnącej efektywności operacyjnej jesteśmy w stanie wykorzystać nadarzające się szanse i budować wartość dla naszych akcjonariuszy. To szczególnie ważne w kontekście naszych ambitnych planów rozwojowych. Wypracowane zyski pozwolą nam na strategiczne inwestycje, które wzmocnią pozycję KGHM w nadchodzących dekadach” – skomentował prezes Remigiusz Paszkiewicz, cytowany w materiale.

W I kwartale 2026 roku nakłady inwestycyjne (CAPEX) KGHM wyniosły 657 mln zł i były o 9% wyższe w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Podobnie jak w poprzednich kwartałach, priorytet stanowiły inwestycje w obrębie Głównego Ciągu Technologicznego. Wydatki w obszarze górnictwa osiągnęły poziom 602 mln zł, a hutnictwa 49 mln zł. Spółka zwiększyła wydatki rozwojowe do 260 mln zł (+24% Q1/Q1) oraz odtworzeniowe do 236 mln zł (+16% Q1/Q1). Wydatki na utrzymanie spadły o 14% do kwoty 160 mln zł. KGHM planuje w 2026 roku przeznaczyć na inwestycje ponad 4,1 mld zł, wymieniono w komunikacie.

W pierwszych trzech miesiącach 2026 roku produkcja miedzi płatnej w Grupie KGHM była zgodna z założeniami budżetowymi i wyniosła 176 tys. ton. Osiągnięte wyniki produkcyjne były o 4% wyższe w ujęciu rocznym. Grupa wyprodukowała również 329 ton srebra metalicznego, 37 tys. troz metali szlachetnych oraz 0,9 mln funtów molibdenu. W raportowanym okresie produkcja miedzi w koncentracie w aktywach krajowych wyniosła 102,6 tys. ton, co było efektem m.in. wzrost wydajności produkcyjnej oddziałów górniczych. Natomiast produkcja miedzi elektrolitycznej osiągnęła poziom 145,3 tys. ton. Produkcja miedzi płatnej w kopalni Sierra Gorda wyniosła 20,6 tys. ton (dla 55% udziału KGHM), a w segmencie KGHM INTERNATIONAL LTD. 10,0 tys. ton. Kopalnia Sierra Gorda odnotowała 54% wzrost produkcji srebra oraz 80% molibdenu względem analogicznego okresu rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2026 r. wyniósł 2968 mln zł wobec 127 mln zł zysku rok wcześniej.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2025 r. KGHM miał 36,37 mld zł skonsolidowanych przychodów.

