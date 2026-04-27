KGHM Polska Miedź zarekomendował przeznaczenie 300 mln zł z zysku netto za 2025 r. na wypłatę dywidendy, co daje 1,5 zł na akcję, podała spółka. Pozostała część zysku w kwocie 1 646,4 mln zł ma trafić na kapitał zapasowy. Dniem dywidendy ma być 25 czerwca, a terminem wypłaty dywidendy 9 lipca 2026 r.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2025 r. KGHM miał 36,37 mld zł skonsolidowanych przychodów.

