W tegorocznej edycji rankingu „World Silver Survey 2026” Grupa KGHM po raz kolejny uplasowała się na drugim miejscu wśród największych producentów srebra. W 2025 roku Grupa wyprodukowała 1347 ton tego cennego kruszcu. Polska Miedź zajęła zarazem pierwsze miejsce w kategorii „największych kopalń srebra na świecie”. To potwierdzenie roli KGHM w sektorze wydobywczym i siły polskiego sektora surowcowego. W tym samym zestawieniu Polska zajęła siódme miejsce na świecie, utrzymując silą pozycję wśród kluczowych graczy globalnego rynku srebra.

W świecie, w którym srebro staje się jednym z fundamentów nowoczesnej gospodarki — od elektroniki po energetykę odnawialną — pozycja w rankingu potwierdza strategiczne znaczenie Polskiej Miedzi dla europejskiej i globalnej gospodarki. KGHM od lat buduje przewagę nie tylko skalą produkcji, ale także technologią i efektywnością odzysku metali szlachetnych. Dziś to właśnie ten model decyduje o globalnej konkurencyjności.

– To nie jest jednorazowy sukces, tylko efekt konsekwentnie budowanej przewagi operacyjnej i technologicznej. KGHM od lat rozwija model, który pozwala nam maksymalnie wykorzystywać potencjał naszych zasobów i utrzymywać pozycję w globalnej czołówce producentów metali nieżelaznych, w tym srebra – skomentował Remigiusz Paszkiewicz, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Srebro w Grupie KGHM

W 2025 roku produkcja srebra w Grupie KGHM osiągnęła poziom 1347 ton. Srebro dostarczane jest w formie granulatu do zakładów jubilerskich oraz metalowych produkujących stopy z zawartością Ag. Srebro w formie gąsek (sztabek) trafia z kolei w znacznej części do instytucji finansowych. W lipcu 2025 roku KGHM wprowadził do swojej oferty srebro w formie sztabek o mniejszych gramaturach: od 1 uncji do 1000 gram.

– Wyniki World Silver Survey są potwierdzeniem najwyższej jakości naszej produkcji oraz standardów, jakie wdrożyliśmy w hutach KGHM. To także efekt doświadczenia i eksperckiej wiedzy naszych zespołów. Produkujemy srebro najwyższej jakości, które znajduje uznanie na globalnych rynkach – podkreśla Mirosław Laskowski, Wiceprezes ds. Produkcji KGHM Polska Miedź S.A.

Produkcja srebra w KGHM odbywa się w Hucie Miedzi Głogów, gdzie od 1993 roku działa Wydział Metali Szlachetnych. Jego zadaniem jest odzyskiwanie obecnych w rudzie miedzi metali szlachetnych – srebra i złota. Znajdują się one w tzw. „czarnym błocie”, czyli szlamie anodowym powstającym podczas elektrorafinacji miedzi. Po zakończeniu procesu produkcji srebro metaliczne w postaci granulatu oraz gąsek (sztabek) ma zawartość Ag 99,99%.

Znaczenie dla gospodarki

Około 72% światowej produkcji srebra metalicznego powstaje jako produkt uboczny wydobycia rudy innych metali. Srebro, ze względu na unikalne właściwości fizyczne, wykorzystywane jest w przemyśle elektronicznym i elektrotechnicznym, w medycynie, optyce, energetyce, jubilerstwie oraz wielu innych branżach. Ma także zastosowanie w najnowszych rozwiązaniach technologicznych, między innymi w infrastrukturze, motoryzacji i fotowoltaice. Przemysł zużywa ogółem około 58% światowej produkcji srebra. Jest to również ceniony kruszec inwestycyjny. Światowa produkcja górnicza srebra w 2025 r. wyniosła ponad 26 tys. ton.

Globalny ranking liderów

„World Silver Survey” to jeden z najważniejszych raportów, który co roku prezentuje zestawienie największych producentów srebra na świecie. Za jego przygotowanie odpowiada zespół ekspertów i analityków światowych rynków metali.

