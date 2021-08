KGHM Polska Miedź zanotował po raz pierwszy pozytywne przepływy pieniężne do Polski z kopalni Sierra Gorda – w I półroczu wyniosły one niemal 500 mln zł, poinformował prezes KGHM Marcin Chludziński.

Prezes podkreśla, że KGHM jest w przełomowym momencie dotyczącym rozwoju kopalni Sierra Gorda.

„Kopalnia osiągnęła pełną niezależność finansową. Po raz pierwszy mamy pozytywne przepływy pieniężne do Polski. W pierwszym półroczu to niemal 500 mln zł. Udało się to osiągnąć dzięki wypracowanej w ostatnich latach zmianie sposobu zarządzania i konsekwencji we wdrażaniu rozwiązań naprawczych” – powiedział Chludziński, cytowany w komunikacie.

W I półroczu 2021 r. nie wystąpiło dofinansowanie kopalni Sierra Gorda, podkreślił KGHM w raporcie półrocznym.

W I półroczu 2021 r. Sierra Gorda S.C.M. zwiększyła produkcję miedzi do 93,1 tys. ton z 71,3 tys. ton rok wcześniej, notując jednocześnie spadek produkcji molibdenu odpowiednio do 8,4 mln funtów z 9,1 mln funtów.

„Wzrost produkcji miedzi o 31% w stosunku do wielkości zrealizowanej w I półroczu 2020 r. jest konsekwencją wyższej zawartości Cu w rudzie podlegającej przerobowi o 27% oraz poprawy uzysku Cu o 2%, przy wolumenie przerobionej rudy nie odbiegającym istotnie od wielkości zrealizowanej rok wcześniej. W zakresie produkcji molibdenu zanotowano spadek w relacji do I półrocza 2020 r. o 8%, spowodowany planową eksploatacją obszarów o obniżonej zawartości Mo. Należy podkreślić, że uzysk Mo kształtował się 6% powyżej wielkości z I półrocza 2020 r.” – czytamy w sprawozdaniu.

Przychody segmentu Sierra Gorda w I półroczu 2021 r. wyniosły 1 031 mln USD (dla 100% udziału), czyli 2 144 mln zł odpowiednio do udziału własnościowego w wysokości 55%. W I półroczu 2021 r. skorygowana EBITDA wyniosła 711 mln USD, z czego proporcjonalnie do udziałów (55%) na Grupę KGHM przypada 1 478 mln zł, podano także.

Segment Sierra Gorda S.C.M. stanowi wspólne przedsięwzięcie (w ramach spółki JV Sierra Gorda S.C.M.), którego właścicielami są KGHM International LTD. (55%) oraz Sumitomo Metal Mining i Sumitomo Corporation (45%).

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2020 r. miała 23,63 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews