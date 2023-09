KI Chemistry – spółka z Grupy Kulczyk Investments – ogłosiło zaproszenie do składania ofert sprzedaży nie więcej niż 3 981 190 akcji Ciechu, stanowiących ok. 7,55% kapitału i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 54,25 zł za sztukę, podało KI Chemistry. KI Chemistry zapowiedziało, że zamierza wycofać chemiczną spółkę z GPW.

Oferty sprzedaży akcji będą przyjmowane od 4 do 10 października, a rozliczenie transakcji planowane jest na 13 października br.

„Zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami, zamierzamy wycofać akcje Ciechu z obrotu giełdowego. KI Chemistry dysponuje dziś ponad 90% ogólnej liczby głosów w spółce, a zatem wystarczającą siłą głosów, aby podjąć uchwałę akcjonariuszy niezbędną dla przeprowadzenia procedury delistingu. Jednocześnie chcemy dać akcjonariuszom mniejszościowym szansę sprzedaży akcji po 54,25 zł za sztukę, zanim rozpoczniemy działania zmierzające do przekształcenia Ciechu w spółkę niepubliczną. Obecnie umożliwiamy akcjonariuszom mniejszościowym otrzymanie środków za posiadane akcje znacznie szybciej, niż w standardowej procedurze delistingowej” – powiedział prezes Kulczyk Investments Dawid Jakubowicz, cytowany w komunikacie.

KI Chemistry, któe posiada obecnie 92,45% akcji Ciechu , nie przewiduje zmiany oferowanej ceny ani wydłużania terminu zaproszenia. W przypadku osiągnięcia w wyniku rozliczenia transakcji progu przynajmniej 95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Ciechu, KI Chemistry zamierza przeprowadzić przymusowy wykup akcji należących do pozostałych akcjonariuszy, wskazano także.

„W opinii KI Chemistry, utrzymywanie statusu spółki publicznej ogranicza możliwość szybkiego i elastycznego reagowania na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania ekonomiczne, regulacyjne oraz geopolityczne, zawirowania na globalnych rynkach finansowych i surowcowych, a także w bezpośrednim otoczeniu spółki” – czytamy dalej.

KI Chemistry zapowiedziało też, że zamierza nadal wspierać zrównoważony, międzynarodowy rozwój Grupy Ciech, w tym poprzez akwizycje.

„Celem jest wzmocnienie konkurencyjności Grupy w odpowiedzi na wyraźne pogorszenie koniunktury gospodarczej, które przekłada się na niższy popyt na produkty Grupy, a w konsekwencji także na jej tegoroczne wyniki finansowe. W ocenie KI Chemistry, zwiększanie konkurencyjności oraz dalszy rozwój Grupy Ciech będzie wymagać znacznych nakładów inwestycyjnych m.in. na realizację kompleksowej transformacji technologicznej oraz energetycznej, w tym nakładów na ograniczenie emisji CO2. Zarówno potencjalne akwizycje międzynarodowe, jak i intensywny kapitałowo program transformacji technologicznej i energetycznej w Grupie Ciech może skutkować koniecznością istotnego zwiększenia zadłużenia i w konsekwencji znacząco ograniczyć możliwości wypłaty dywidendy przez spółkę w kolejnych latach” – podsumowano w komunikacie.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 5,42 mld zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews