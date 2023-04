KI Chemistry podjął decyzję o nabywaniu akcji Ciech w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji pomimo nieziszczenia się warunków wezwania, podała spółka.

Dziś wcześniej podmiot pośredniczący Santander Biuro Maklerskie poinformował, że nie spełniły się trzy warunki uwzględnione w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż 25 747 857 akcji Ciechu, stanowiących 48,86% kapitału zakładowego.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 5,42 mld zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews