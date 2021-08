Kino Polska odnotowało 12,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 5,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 15,87 mln zł wobec 6,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 61,57 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 48,74 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2021 r. spółka miała 19,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,35 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 118,96 mln zł w porównaniu z 98,7 mln zł rok wcześniej.

„Wzrost wyników grupy w pierwszym półroczu 2021 r. to efekt rosnących przychodów we wszystkich głównych segmentach działalności spółki. Największy nominalny wzrost przychodów r/r odnotował segment Kanały filmowe marki FilmBox i kanały tematyczne, i wyniósł +8,1 mln zł (+15,5% r/r) oraz segment Stopklatka – +6,1 mln zł (+45,3% r/r). Dużą dynamikę wzrostu wykazały także segmenty Kanały marki Kino Polska – +3,4 mln zł (+23,4% r/r) oraz Zoom TV, gdzie przychody wzrosły o 19,6% r/r, do 1,5 mln zł. Lepsze wyniki miał też segment sprzedaży praw licencyjnych – +1,9 mln zł (+20,7% r/r)” – czytamy w komunikacie.

Przychody na rynkach międzynarodowych osiągnęły dynamikę wzrostu 12,8%, a w kraju – przychody były wyższe o 24,8% r/r.

Sprzedaż reklam przyniosła łącznie 45,5 mln zł, tj. o 42,9% więcej niż rok wcześniej, podano również.

„Przychody grupy z emisji rosły w tempie ponad 9% rocznie i wyniosły 61,1 mln zł, na co w dużym stopniu złożyły się lepsze wyniki sprzedaży segmentu kanałów filmowych marki FilmBox i kanałów tematycznych. W I połowie roku rentowność segmentu Stopklatka wyniosła 16,6%, wobec 4% w I kw. i straty odnotowanej rok wcześniej” – czytamy dalej.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2021 r. wyniósł 7,33 mln zł wobec 1,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Kino Polska TV to grupa medialna, która prowadzi zdywersyfikowaną działalność w Polsce oraz na rynkach międzynarodowych, łącznie w ponad 40 krajach świata. Zajmuje się nadawaniem i produkcją kanałów telewizyjnych, sprzedażą czasu reklamowego, zakupem oraz sprzedażą treści, a także dystrybucją treści na platformy streamingowe i VOD. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 r.

Źródło: ISBnews