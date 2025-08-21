Kino Polska TV odnotowało 19,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 17,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 24,72 mln zł wobec 21,49 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 84,87 mln zł w II kw. 2025 r. wobec 79,79 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2024 r. spółka miała 39,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 36,32 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 161,47 mln zł w porównaniu z 155,3 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 88,12 mln zł wobec 76,75 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„W I półroczu 2025 r. Grupa wygenerowała przychody ze sprzedaży w wysokości 161 467 tys. zł, co oznacza 4% wzrost w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. W omawianym czasie wzrost dotyczył przychodów z reklamy (+4,2% r/r) oraz przychodów z produkcji kanałów (+107% r/r). Wpływy ze sprzedaży licencji spadły o 36% r/r, a przychody z emisji wzrosły o 1,6% r/r” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Przychody ze sprzedaży reklam na kanale Stopklatka wzrosły w analizowanym okresie o 6% r/r (+ 1 764 tys. zł). Kanały marki Kino Polska wygenerowały o 3,5% mniej przychodów z reklamy (- 380 tys. zł), natomiast Kanały filmowe marki FilmBox i kanały tematyczne zanotowały 15% wzrost (+ 1 822 tys. zł), co jest efektem rosnących wpływów z rynku polskiego. Przychody ze sprzedaży czasu reklamowego stacji Zoom TV są niższe o 2% w porównaniu do analogicznych miesięcy poprzedniego roku ( -338 tys. zł), wymieniono w materiale.

„Przychody z emisji, wygenerowane przez segment Kanały marki Kino Polska, zanotowały 5,2% spadek r/r (-400 tys. zł), natomiast segment Kanały filmowe marki FilmBox i kanały tematyczne zanotował wzrost o 2,3% r/r (+1 595 tys. zł). Przychody ze sprzedaży praw licencyjnych w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2025 r. spadły o 36% r/r, co jest efektem mniejszej skali odsprzedaży praw licencyjnych do spółki powiązanej spoza Grupy. W I półroczu 2025 r. segment Zoom TV wygenerował niższe przychody niż w 2024 r. (-338 tys. zł)” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2025 r. wyniósł 37,05 mln zł wobec 15,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Kino Polska, będąca częścią SPI International, firmy należącej do Grupy Canal+, zajmuje się dystrybucją i produkcją treści dla telewizji, na platformy VOD, do serwisów streamingowych oraz kin, a także sprzedażą licencji programowych. Jest również nadawcą tematycznych kanałów telewizyjnych, dystrybuowanych w naziemnej telewizji cyfrowej, w sieciach kablowych i na platformach satelitarnych. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 r.

Źródło: ISBnews