Kino Polska TV odnotował 66,72 mln zł zysku netto przypisanego właścicielom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 51,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 84,24 mln zł wobec 66,51 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 150,44 mln zł wobec 124,09 mln zł rok wcześniej. Marża EBITDA zwiększyła się do 47,7% vs. 42,2% rok wcześniej (+5,5 pkt proc. r/r). Rentowność netto wzrosła do 21,1% vs. 17,6% rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 315,5 mln zł wobec 294,21 mln zł rok wcześniej.

„Jesteśmy zadowoleni z wyników 2024 roku. Strategia wzrostu oparta o sprzedaż reklam na kanałach oferujących widzom atrakcyjne treści przyniosła zakładane efekty. Segment Stopklatka zanotował rekordowo wysokie wpływy z reklam, zwiększając sprzedaż o 35% r/r, zaś Zoom TV wygenerował przychody wyższe o ponad 20% r/r i zakończył cały 2024 rok z dodatnim wynikiem operacyjnym. Rośnie również sprzedaż reklam na kanałach filmowych i tematycznych marki FilmBox oraz na kanałach marki Kino Polska. Zdajemy sobie sprawę, że utrzymanie tak dużej dynamiki wzrostu w tym obszarze, może być w przyszłości wyzwaniem i w dużej mierze zależy od kondycji samego rynku reklamy. Opłaty od operatorów za nadawanie naszych kanałów zarówno w Polsce jak i na rynkach międzynarodowych stanowią stabilne i bezpieczne źródło dochodów Grupy” – skomentowała CFO grupy i COO w SPI International B.V. Katarzyna Woźnicka, cytowana w komunikacie poświęconym wynikom.

W całym 2024 r. największy udział we wzroście przychodów Grupy Kino Polska miał segment Stopklatka, gdzie zanotowano sprzedaż z reklam na poziomie 59,3 mln zł, tj. o 35,2% (+15,5 mln zł) więcej niż rok wcześniej. Wynik operacyjny segmentu Stopklatka wyniósł 10,4 mln zł w porównaniu do 0,1 mln rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży reklam w segmencie Zoom TV wyniosły 32 mln zł (+5,6 mln zł, +21,3% r/r). W połączeniu z ograniczonym wzrostem kosztów pozwoliło to Zoom TV na zakończenie pierwszego pełnego roku z dodatnim wynikiem operacyjnym, na poziomie blisko 1 mln zł, podano także.

Segment Kanały filmowe marki FilmBox i kanały tematyczne osiągnął przychody na poziomie 161,1 mln zł łącznie, z emisji i ze sprzedaży reklam (+6,6 mln zł, +4,3% r/r).

Z kolei Segment Kanały marki Kino Polska wypracował sprzedaż sięgającą 35,7 mln zł (+2,2 mln zł, +13,9% r/r). Wzrost w obu tych segmentach oparty był głównie o rosnące przychody ze sprzedaży reklam, podczas gdy przychody z emisji pozostawały na poziomie zbliżonym do poprzedniego roku.

Sprzedaż w segmencie Produkcja kanałów telewizyjnych w całym 2024 r. przekroczyła poziom 9,6 mln zł, co oznacza wzrost o 5,2 mln zł (+118,4% r/r) i dodatni wynik segmentu na poziomie 1,5 mln zł. Rok 2024 dowiódł, że współpraca z Grupą CANAL+ pozwala na zwiększanie przychodów w obszarze produkcji telewizyjnej oraz osiąganie efektów synergii, poprzez tworzenie wspólnych treści, emitowanych na kanałach obu nadawców, podkreśliła spółka.

Natomiast w segmencie Sprzedaż praw licencyjnych przychody wyniosły 15,4 mln zł (-48,8% r/r). Tak jak sygnalizowano wcześniej w trakcie 2024 r., wynika to z celowego ograniczenia sprzedaży licencji do zagranicznej spółki powiązanej, spoza Grupy, którą realizowano wcześniej osiągając przy tym niewielką marżę. Od 2024 r. zaniechano tej praktyki, co poskutkowało wzrostem wyniku segmentu o 10,5%

(tj. 3 mln zł), mimo wyraźnie mniejszej skali przychodów.

Sprzedaż na rynkach międzynarodowych wyniosła 93,8 mln zł (-9,2% r/r), co w największej mierze jest efektem wspomnianych wcześniej zmian dotyczących sprzedaży licencji oraz w niewielkim stopniu spadku przychodów z emisji i sprzedaży reklam, zakończono w informacji.

W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 29,75 mln zł w 2024 r. wobec 33,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Kino Polska TV, będąca częścią SPI International, firmy należącej do Grupy Canal+, zajmuje się dystrybucją i produkcją treści dla telewizji, na platformy VOD, do serwisów streamingowych oraz kin, a także sprzedażą licencji programowych. Jest również nadawcą tematycznych kanałów telewizyjnych, dystrybuowanych w naziemnej telewizji cyfrowej, w sieciach kablowych i na platformach satelitarnych. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 r.

Źródło: ISBnews