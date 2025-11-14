Kino Polska TV miało 19,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2025 r. wobec 15,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Zysk operacyjny wyniósł w III kw. br. 24,25 mln zł (wzrost o 24% r/r), przy 80,05 mln zł przychodów z umów z klientami (wzrost o 8% r/r), podano w komunikacie.

W okresie I-III kw. 2025 r. skonsolidowany zysk netto wyniósł 58,16 mln zł (wzrost o 13% r/r), zysk EBIT sięgnął 72,8 mln zł (wzrost o 14% r/r), przy przychodach 241,51 mln zł (wzrost o 5% r/r).

„W okresie 3 i 9 miesięcy zakończonym 30 września 2025 r. największy wzrost, w porównaniu do analogicznych miesięcy ubiegłego roku, zanotował segment Stopklatka. Grupa wygenerowała wyższe wyniki również w segmentach Kanały filmowe marki FilmBox i kanały tematyczne, Kanały marki Kino Polska oraz Produkcja kanałów TV, zanotowała także dodatnie różnice kursowe. W analizowanych miesiącach niższe rezultaty są widoczne m.in. w segmencie Zoom TV” – czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2025 r. wyniósł 45,04 mln zł, co oznacza wzrost o 111% r/r.



Ostateczne wyniki jednostkowe i skonsolidowane zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za III kw. 2025 r., którego publikacja zaplanowana jest na 20 listopada 2025 r.

Grupa Kino Polska TV, będąca częścią SPI International, firmy należącej do Grupy Canal+, zajmuje się dystrybucją i produkcją treści dla telewizji, na platformy VOD, do serwisów streamingowych oraz kin, a także sprzedażą licencji programowych. Jest również nadawcą tematycznych kanałów telewizyjnych, dystrybuowanych w naziemnej telewizji cyfrowej, w sieciach kablowych i na platformach satelitarnych. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 r.

Źródło: ISBnews