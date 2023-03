Kino Polska TV miało 47,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2022 r. wobec 48,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

„Przychody z umów z klientami 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2022 r.: 284 819 tys. zł 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2021 r.: 257 162 tys. zł wzrost o 11% (r/r)

– Zysk na działalności operacyjnej 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2022 r.: 60 738 tys. zł 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2021 r.: 59 838 tys. zł wzrost o 2% (r/r)

– Zysk netto 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2022 r.: 47 666 tys. zł 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2021 r.: 48 642 tys. zł

spadek o 2% (r/r)” – czytamy w komunikacie.

Powyższe rezultaty są przede wszystkim efektem wzrostu wyniku finansowego segmentu Kanały filmowe marki FilmBox i kanały tematyczne. Nieznaczny spadek zysku netto wynika z wyższych kosztów segmentu Zoom TV, wyjaśniono.

„Wstępne wyniki za cały ubiegły rok pokazują zdolność Grupy Kino Polska do adaptacji do niesprzyjających warunków makroekonomicznych. W ostatnim kwartale 2022 roku poprawiliśmy rentowność całego biznesu, w porównaniu do wcześniejszych kwartałów, przez co wynik netto za 12 miesięcy jest tylko nieznacznie niższy niż rok wcześniej. Na poziomie operacyjnym zwiększyliśmy przychody zarówno z emisji jak i ze sprzedaży reklam. Podejmując w ubiegłym roku odważne decyzje wiele się nauczyliśmy, przez co w 2023 rok wchodzimy wzmocnieni i gotowi na dalszy rozwój zarówno w obszarze produkcji telewizyjnej jak i zwiększania skali działalności na kolejnych rynkach” – powiedział prezes Grupy Kino Polska Bogusław Kisielewski, cytowany w komunikacie.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione 5 kwietnia 2023 r.

Kino Polska TV to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi grupy są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność wydawnicza, produkcja filmowa, rekonstrukcja i archiwizacja dzieł polskiej kinematografii oraz internet. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 r.

