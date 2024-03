Klabater odnotował 2,39 mln zł jednostkowej straty netto w 2023 r. wobec 2,76 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 2,26 mln zł wobec 2,81 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,21 mln zł w 2023 r. wobec 4,6 mln zł rok wcześniej.

Najsilniejszym segmentem w ubiegłym roku był porting, który wypracował 2,14 mln zł przychodów, segment development wygenerował 1,3 mln zł, a publishing 0,78 mln zł.

„W 2023 roku, mimo wyzwań branżowych i globalnych przemian w sektorze gier, Klabater utrzymał relatywną stabilność finansową, z przychodami na poziomie 4,2 mln zł w porównaniu do 4,6 mln zł w roku poprzednim. Szczególnie wyróżniającym się osiągnięciem jest dynamiczny wzrost naszego segmentu portingowego, który zanotował wzrost przychodów z 0,6 mln zł w 2021 roku do 2,14 mln zł w 2023 roku, co oznacza wzrost o ponad 250% r/r. Jest to dowód na efektywność naszych działań w tej sferze biznesowej, co pozwoliło zniwelować niższe przychody z innych segmentów i zapewnić firmie stabilność w obliczu zewnętrznych wyzwań” – skomentował członek zarządu Robert Wesołowski, cytowany w komunikacie.

W 2023 roku gry konsolowe były najsilniejszą kategorią w przychodach spółki. Przychody z back katalogu w 2023 roku wzrosły o 28% r/r do 3,2 mln zł. Back katalog spółki przekracza 35 tytułów, podano także.

„Klabater koncentruje swoją strategię na dwóch filarach: produkcji własnych gier oraz portingu. W 2024 roku zaplanowano premierę 'Crossroads Inn 2′, która odbędzie się w ramach programu early access. Pierwsza część serii 'Crossroads Inn’, ciesząc się dużym uznaniem, sprzedała się w nakładzie ponad 130 tys. egzemplarzy, generując zysk na poziomie 3,33 mln zł” – czytamy dalej w komunikacie.

Spółka chce wydawać od 8 do 10 gier rocznie, które charakteryzują się wysokim potencjałem rynkowym. W roku 2023 Klabater wydał 8 tytułów.

Klabater to polski wydawca i producent gier wideo, notowany na NewConnect. Spółka ma na swoim koncie wydanie gier „Moonshine Inc.”, „We. The Revolution”, „Heliborne”, „Crossroads Inn” oraz wielu innych na komputery PC oraz konsole. Spółka oferuje również usługi portingowe, przenosząc uznane tytuły z PC na platformy konsolowe.

Źródło: ISBnews