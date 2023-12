Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) dopuściła, by zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji spełniające kryteria mogły przeznaczyć na dywidendę maksymalnie 100% zysku wypracowanego w 2022 r. (z uwzględnieniem dotychczas wypłaconych dywidend z zysku 2022 r.) oraz maksymalnie 100% zysku wypracowanego w roku 2023 r., podała komisja.

„Komisja uznaje za konieczne, aby przyjąć poniższe zasady polityki dywidendowej zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji oraz zakładów ubezpieczeń i reasekuracji w 2024 roku. Dywidendę mogą wypłacić wyłącznie zakłady, które spełniają dla wypłat z zysku roku 2022 i 2023 łącznie poniższe kryteria:

a) otrzymały w ramach BION za 2022 rok ocenę ryzyka dobrą lub zadowalającą,

b) w poszczególnych kwartałach 2023 roku nie wykazały niedoboru środków własnych na pokrycie wymogu kapitałowego (rozumianego jako maksimum z minimalnego wymogu kapitałowego – MCR – oraz kapitałowego wymogu wypłacalności – SCR),

c) w 2023 roku nie były objęte realistycznym planem naprawczym lub krótkoterminowym realistycznym planem finansowym, o których mowa w art. 312 i 313 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,

d) według stanu na 31 grudnia 2023 roku wielkość środków własnych bez odliczenia przewidywanych dywidend kształtowała się na poziomie co najmniej 175% wysokości wymogów kapitałowych dla zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji oraz zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, prowadzących działalność w dziale I oraz co najmniej 150% wysokości wymogów kapitałowych dla zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji oraz zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, prowadzących działalność w dziale II” – czytamy w komunikacie.

Zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji spełniające kryteria, mogą przeznaczyć na wypłatę dywidendy maksymalnie 100% zysku wypracowanego w roku 2022 (z uwzględnieniem dotychczas wypłaconych dywidend z zysku roku 2022) oraz maksymalnie 100% zysku wypracowanego w roku 2023, przy czym pokrycie wymogów kapitałowych (po odliczeniu od środków własnych przewidywanych dywidend) na 31 grudnia 2023 roku oraz dla kwartału, w którym wypłacono dywidendę, będzie na poziomie co najmniej 175% dla zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji oraz zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, prowadzących działalność w dziale I oraz co najmniej 150% dla zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji oraz zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, prowadzących działalność w dziale II, zaznaczono.

„Zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji spełniające wymienione kryteria, przy podejmowaniu decyzji w sprawie wysokości dywidendy, powinny uwzględnić dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie 12 miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok, wynikające m.in. ze zmian w otoczeniu rynkowym i prawnym, a w szczególności z dużej niepewności co do perspektywy makroekonomicznej dot. m.in. inflacji, stóp procentowych, kursów walut, surowców energetycznych czy też efektów aktualnie trwających konfliktów zbrojnych” – podkreśliła Komisja.

