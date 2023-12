Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) dopuszcza, by po spełnieniu kryteriów towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) wypłaciły na dywidendę do 75%, do 100% oraz ponad 100% zysku za 2023 roku, podała Komisja.

„Komisja uznaje za konieczne, aby dywidendę w 2024 roku wypłaciły wyłącznie towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które spełniają łącznie poniższe kryteria.

A. Wypłata w kwocie nie wyższej niż 75% zysku netto za 2023 rok

I. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych w 2023 roku oraz w okresie od początku 2024 roku do dnia podjęcia uchwały o podziale zysku za 2023 rok nie naruszyło ustawowych przepisów dotyczących wymogów kapitałowych;

II. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych otrzymało ostatnią ocenę końcową BION 1 albo 2;

III. Podejmowane działania, w tym sposób podziału zysku, nie spowodują zmniejszenia wartości posiadanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych aktywów płynnych, pomniejszonych o wartość posiadanych akcji własnych, poniżej poziomu stanowiącego 150% obowiązującego towarzystwo wymogu kapitałowego, przy czym w przypadku towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które zarządza funduszami zdefiniowanej daty, zgodnie z ustawą o PPK; podział zysku nie może jednocześnie powodować zmniejszenia wartości posiadanych przez towarzystwo aktywów płynnych, pomniejszonych o wartość posiadanych akcji własnych, poniżej poziomu stanowiącego 150% wymogu wynikającego z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o PPK,

IV. Podział zysku nie będzie skutkował zmniejszeniem wskaźnika pokrycia wymogu kapitałowego poniżej poziomu 1,5, przy czym wskaźnik pokrycia wymogu kapitałowego liczony jest jako iloraz wartości kapitału własnego towarzystwa i obowiązującego poziomu wymogu kapitałowego” – czytamy w komunikacie.

Jak wskazuje KNF, wypłaty dywidendy w kwocie nie wyższej niż 100% zysku netto za 2023 rok może dokonać

I. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych spełnia kryteria I – III wymienione w lit. A;

II. Podział zysku nie będzie skutkował zmniejszeniem wskaźnika pokrycia wymogu kapitałowego poniżej poziomu 2, przy czym wskaźnik pokrycia wymogu kapitałowego liczony jest jako iloraz wartości kapitału własnego towarzystwa i obowiązującego poziomu wymogu kapitałowego.

„C. Wypłata w kwocie powyżej 100% zysku netto za 2023 rok uwzględniająca niewypłaconą część zysku netto

I. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych spełnia kryterium I wymienione w lit. B;

II. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych otrzymało ostatnią ocenę końcową BION 1;

III. Podział zysku nie będzie skutkował zmniejszeniem wskaźnika pokrycia wymogu kapitałowego poniżej poziomu 2,5, przy czym wskaźnik pokrycia wymogu kapitałowego liczony jest jako iloraz wartości kapitału własnego towarzystwa i obowiązującego poziomu wymogu kapitałowego. Dodatkowo towarzystwa funduszy inwestycyjnych, przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wysokości wypłaty, powinny uwzględniać:

a) dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie 12 miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok, tak aby sposób podziału zysku nie miał wpływu na możliwość spełniania wymogów kapitałowych w kolejnych miesiącach,

b) wysokość wyniku finansowego z bieżącego roku,

c) zgłoszone w okresie od dnia podjęcia ostatniej uchwały o podziale zysku roszczenia uczestników funduszy inwestycyjnych wobec towarzystwa w związku z nienależytym zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi.

Spełnianie poszczególnych kryteriów określonych w literach a-c jest wymagane również w przypadku przeznaczenia zysku netto na wypłatę wynagrodzenia z tytułu nabycia akcji własnych towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Na potrzeby wskazanych progów sumuje się kwotę wypłaconej dywidendy oraz kwotę skupu akcji własnych, podano także.

