Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia 55% akcji Goldman Sachs Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych przez ING Bank Śląski, podał bank. Wydanie przez KNF decyzji skutkuje spełnieniem się jednego z warunków zawieszających transakcję.

18 listopada 2025 roku bank podpisał przedwstępną umowę zakupu, na podstawie której zobowiązał się nabyć od Goldman Sachs Asset Management International Holdings B.V. 115 500 akcji GS TFI, reprezentujących 55% akcji w kapitale zakładowym GS TFI oraz 55% ogólnej liczby głosów, przypomniano w komunikacie.

W lutym ING BSK otrzymał zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie.

W listopadzie bank podał, że po zamknięciu transakcji jego grupa będzie posiadać 100% kapitału zakładowego GS TFI. Podkreślił, że przejęcie pełnej kontroli nad podmiotem jeszcze bardziej umocni jego pozycję na rynku inwestycyjnym i emerytalnym. Pod marką ING chce zaoferować klientom kompleksowy wachlarz rozwiązań – od depozytów po produkty inwestycyjne.

ING Bank Śląski jest jednym z największych banków w Polsce. Świadczy pełen zakres usług i produktów finansowych dla klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych. Jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 282,02 mld zł na koniec 2025 r.

