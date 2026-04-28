Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ustaliła termin wycofania 2 226 615 akcji Brand24 z obrotu na rynku regulowanym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) na po dniu 7 maja 2026 r., podała spółka. W najbliższych dniach Brand24 zamierza złożyć do GPW stosowne wnioski w celu sfinalizowania procesu wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym.

Brand24 jest właścicielem autorskiego narzędzia do ochrony reputacji i monitoringu treści w internecie. Narzędzie sprzedawane globalnie w modelu SaaS (ang. Software as a Service). Z Brand24 korzystają zarówno duże światowe marki, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa zainteresowanie opiniami na swój temat w internecie. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w maju 2021 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews