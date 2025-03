mBank otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), w którym Komisja poinformowała, że bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 75% zysku za 2024 rok, przy czym maksymalna kwota wypłaty nie może przekraczać kwoty zysku rocznego pomniejszonego o zysk wypracowany w 2024 r. zaliczony już do funduszy własnych, podał mBank.

mBank przypomniał, że zaliczył do funduszy własnych zysk netto, osiągnięty w pierwszych trzech kwartałach 2024 r. w kwocie 1,253 mld zł na poziomie jednostkowym oraz w kwocie 1,257 mld zł na poziomie skonsolidowanym.

Zgodnie z informacją przekazaną w sprawozdaniach finansowych za 2024 rok opublikowanych 28 lutego 2025 r., zysk netto Banku za 2024 r. wyniósł 2,236 mld zł na poziomie jednostkowym i 2,243 mld zł na poziomie skonsolidowanym.

Jednocześnie, KNF zaleca mBankowi ograniczenie ryzyka występującego w jego działalności poprzez niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem funduszy własnych, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz odkupów lub wykupów akcji własnych, podan w komunikacie.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 245,96 mld zł na koniec 2024 r.

Źródło: ISBnews