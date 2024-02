Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) potwierdziła, że PKO Bank Polski spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 75% zysku za 2023 rok, przy czym maksymalna kwota wypłaty nie może przekraczać kwoty zysku rocznego pomniejszonego o zysk wypracowany w 2023 r. zaliczony już do funduszy własnych, podał bank.

„Bank zaliczył do funduszy własnych zysk netto, osiągnięty w pierwszym półroczu 2023 r. w kwocie 1 624 430 283 zł na poziomie jednostkowym oraz w kwocie 1 697 253 857 zł na poziomie skonsolidowanym” – przypomniano w komunikacie.

Jednocześnie KNF zaleca bankowi ograniczenie ryzyka występującego w jego działalności poprzez niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem funduszy własnych, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz odkupów lub wykupów akcji własnych, podano.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 431,45 mld zł na koniec 2022 r.

Źródło: ISBnews