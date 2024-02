Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) uznała, że kwota wypłaconej przez PKO Bank Polski zaliczki na poczet dywidendy, pochodząca z części zysku wypracowanego w roku 2022 przeznaczonego na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy (w tym zaliczkowej), może nie pomniejszać kwoty dywidendy do 75% zysku za 2023 rok wskazanej w stanowisku KNF, podał bank.

„Bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 75% zysku za 2023 rok, bez pomniejszania tej kwoty o wartość wypłaconej zaliczki na poczet dywidendy (1,6 mld zł), przy czym maksymalna kwota wypłaty nie może przekraczać kwoty zysku rocznego pomniejszonego o zysk wypracowany w 2023 r. zaliczony już do funduszy własnych (1 624 430 283 zł na poziomie jednostkowym oraz w kwocie 1 697 253 857 zł na poziomie skonsolidowanym)” – czytamy w komunikacie.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 431,45 mld zł na koniec 2022 r.

Źródło: ISBnews