Santander Bank Polska otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), która stwierdziła, że bank, w zakresie podstawowych kryteriów polityki dywidendowej, spełniał wymagania kwalifikujące do wypłaty do 50% dywidendy z zysku za 2024 r, podał bank. Dodatkowo, po uwzględnieniu jakości portfela kredytowego banku, mierzonej udziałem należności niepracujących w łącznym portfelu należności sektora niefinansowego, z uwzględnieniem instrumentów dłużnych, stopa możliwej wypłaty dywidendy, z uwagi na dobrą jakość kredytową, została podwyższona do 75%.

„Mając na celu zapewnienie stabilności działania banku w kolejnych okresach, jak również jego dalszy rozwój, KNF zaleciła ograniczenie ryzyka występującego w działalności Banku poprzez:

1. niewypłacanie przez bank dywidendy z zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. w wysokości większej niż 75%, przy czym maksymalna kwota wypłaty nie może przekraczać kwoty zysku rocznego pomniejszonego o zysk wypracowany w 2024 r. włączony już do funduszy własnych,

2. niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem funduszy własnych, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz odkupów lub wykupów akcji własnych” – czytamy w komunikacie.

Santander Bank Polska należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Aktywa razem banku wyniosły 304,37 mld zł na koniec 2024 r.

Źródło: ISBnews