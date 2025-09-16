Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) postanowiła – na wniosek spółki – o podjęciu zawieszonego postępowania delistingowego Gi Group, podała spółka.

Gi Group (dawniej Work Service) to firma branży HR zapewniająca innowacyjne rozwiązania w obszarze zasobów ludzkich. Specjalizuje się w rekrutacji i outsourcingu pracowniczym, doradztwie personalnym, restrukturyzacji w zakresie HR. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Działa od 1999 roku, od sierpnia 2020 jest częścią Gi Group.

Źródło: ISBnews