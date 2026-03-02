Bank Pekao otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) odnoszące się do polityki dywidendowej. Komisja zaleciła bankowi niewypłacanie dywidendy z zysku wypracowanego w 2025 r. w wysokości większej niż 75%, przy czym maksymalna kwota wypłaty nie może przekraczać kwoty zysku rocznego pomniejszonego o zysk wypracowany w 2025 r. włączony już do funduszy własnych, podał bank.

„Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. bank, w zakresie podstawowych kryteriów określonych w stanowisku KNF ws. polityki dywidendowej banków komercyjnych na 2026 rok z dnia 17 grudnia 2025 r. i przy uwzględnieniu jakości portfela kredytowego banku, mierzonej udziałem należności niepracujących w łącznym portfelu należności sektora niefinansowego z uwzględnieniem instrumentów dłużnych, spełniał wymagania kwalifikujące do wypłaty do 75% dywidendy z zysku banku wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.” – czytamy w komunikacie.

Zgodnie z decyzją KNF z 26 sierpnia 2025 r., bank zalicza do funduszy własnych część zysku netto banku za I półrocze 2025 r. w kwocie 810,2 mln zł. Dodatkowo bank wystąpił do KNF o zaliczenie kwoty 920,34 mln zł za II półrocze 2025 r. do kapitału podstawowego Tier I, podano także.

Pekao przypomniało, że zarząd nie podjął jeszcze decyzji w sprawie propozycji podziału zysku za rok 2025.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU. Od 1998 roku bank obecny jest na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 352,23 mld zł na koniec 2025 r.

(ISBnews)