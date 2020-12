Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Answear.com w związku z planowaną ofertą publiczną, podała spółka. Answear ubiega się o wprowadzenie akcji do obrotu na głównym rynku GPW i planuje zakończenie oferty do świąt Bożego Narodzenia. Publikacja prospektu zaplanowana jest na środę 9 grudnia.

„Cieszymy się z zatwierdzenia prospektu. W ciągu najbliższych dni rozpocznie się oferta publiczna Answear.com. Jesteśmy przekonani, że to dobry moment, by wejść na giełdę. Zarówno biorąc pod uwagę rozwój naszej firmy, jak i obecne warunki rynkowe. Do świąt Bożego Narodzenia planujemy zakończyć ofertę. Z kolei w pierwszych dniach stycznia 2021 r. spodziewamy się pierwszego dnia notowań akcji” – powiedział prezes Krzysztof Bajołek, cytowany w komunikacie.

„Mamy ambicję być liderem wśród e-commerce sprzedających modę w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, posiadającym szeroką ofertą produktową, w tym bogatą paletę marek premium, które pozytywnie wpływają na wartość koszyka i rentowność. Dodatkowo chcemy dalej rozwijać naszą markę własną Answear LAB, dzięki której jesteśmy w stanie generować relatywnie wysokie marże. Środki pozyskane z IPO z pewnością przybliżą nas do realizacji tych celów” – dodał Bajołek.

Oferta publiczna Answear związana będzie z emisją nowych akcji oraz sprzedażą do 50% pakietu akcji przez fundusz MCI Capital (MCI. TechVentures 1.0). Główny akcjonariusz spółki, powiązany z prezesem Krzysztofem Bajołkiem oraz członkiem rady nadzorczej Arkadiuszem Bajołkiem, nie będzie uczestniczył w transakcji, przypomniano.

Globalnymi koordynatorami oferty, prowadzącymi księgę popytu jest mBank oraz Trigon Dom Maklerski. Doradcą prawnym jest Kancelaria Prawna Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy. Audytorem spółki jest Grant Thornton.

Answear to internetowa platforma sprzedażowa z markową odzieżą, obuwiem oraz akcesoriami, która działa od 2011 r. Spółka prowadzi obecnie działalność w 7 krajach Europy Środkowo Wschodniej. Sprzedaż jest zdywersyfikowana geograficznie, a żaden z rynków nie stanowi więcej niż 30% udziału w całkowitych przychodach.

Źródło: ISBnews