Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Creotech Quantum, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, podała Komisja.

Na początku października ub.r. rozpoczęło się postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia prospektu spółki Creotech Quantum w związku z ofertą publiczną 2,85 mln nowych akcji oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

W dniu 4 marca akcjonariusze Creotech Instruments zdecydują o podjęciu uchwały w sprawie podziału spółki poprzez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i integracją systemów dla rynku kwantowego na spółkę pod firmą Creotech Quantum.

Creotech Quantum to spółka technologiczna specjalizująca się w projektowaniu i integracji zaawansowanych systemów dla rynku kwantowego, koncentrująca się na czterech filarach: sterowaniu komputerami kwantowymi (system Sinara), bezpiecznej komunikacji (QKD), precyzyjnej synchronizacji czasu (White Rabbit) oraz specjalistycznych systemach obrazowania. Firma zajmuje się również komercjalizacją technologii pochodnych, takich jak ultraczułe kamery i detektory fotonów, dostarczając innowacyjne rozwiązania inżynieryjne dla sektora nauki, przemysłu oraz infrastruktury krytycznej.

Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w 2022 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews