Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Marvipol Development sporządzony w związku z piątą publiczną ofertą emisji obligacji na okaziciela i dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym Catalyst o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 300 mln zł, podała spółka.

Marvipol Development jest jednym z polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność – za pośrednictwem spółek celowych – w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka – w następstwie podziału Marvipol S.A. – z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.

Źródło: ISBnews