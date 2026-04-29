Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt spółki Nasz Prąd, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii B i E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D i E, podał urząd.

Jak spółka informowała w lutym, przy sprawnym procesie zatwierdzenia prospektu oraz sprzyjającym otoczeniu rynkowym debiut giełdowy mógłby się odbyć nawet w maju tego roku.

Planowana wartość oferty publicznej miała wynieść około 50 mln zł, z czego 30 mln zł powinna wynieść nowa emisja akcji. Pozyskane środki pozwolą spółce na dynamiczniejszy rozwój w obszarze zamówień publicznych, gdzie Nasz Prąd obserwuje dynamiczny wzrost zainteresowania kompleksowymi rozwiązaniami oferowanymi przez spółkę, podano wtedy.

Nasz Prąd z siedzibą we Wrocławiu to jeden z liderów nowoczesnych rozwiązań energetycznych w Polsce oraz aktywny uczestnik transformacji energetycznej. Spółka oferuje kompleksowy ekosystem energetyczny dla gospodarstw domowych oraz sektora publicznego, obejmujący m.in. instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii, pompy ciepła i nowoczesne rozwiązania grzewcze, a także projektowanie, doradztwo technologiczne, finansowanie i serwis.

