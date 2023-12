Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Render Cube, sporządzony z zamiarem przeniesienia notowań akcji spółki z NewConnect na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie, podała Komisja.

„Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) 20 grudnia 2023 roku zatwierdzono prospekt: Render Cube SA z siedzibą w Łodzi, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C oraz D” – czytamy w komunikacie.

Wyznaczenie pierwszego dnia notowań na rynku regulowanym zostanie ogłoszone po wydaniu odrębnej decyzji przez zarząd GPW, podkreśliła spółka.

„Dołączenie do grona firm notowanych na głównym parkiecie GPW w Warszawie było naszą ambicją od początku powstania studia. Krok po kroku realizowaliśmy kamienie milowe, dzięki którym udaje nam się ten cel zrealizować. Mamy za sobą udane IPO, świetnie przyjęty tytuł, który sprzedał się w liczbie ponad 1,5 mln kopii, bardzo udaną premierę wersji Co-Op 'Medieval Dynasty’ oraz ambitną strategię, dzięki której nasza firma dalej będzie się dynamicznie rozwijała. Wszystkie te elementy sprawiły, że już niebawem dołączymy do grona firm publicznych notowanych na GPW. Zakładamy, że obecność na dużym parkiecie jeszcze mocniej uwidoczni nas w branży i przyciągnie uwagę nowych inwestorów” – powiedział prezes Damian Szymański, cytowany w komunikacie.

Render Cube zadebiutowało na NewConnect w grudniu 2021 roku. Główny tytuł studia – „Medieval Dynasty” – sprzedał się w liczbie ponad 1,5 mln kopii (stan na 30 września br.). 7 grudnia na platformie Steam zadebiutował tryb Co-Op, przypomniano w materiale.

„Wiedzieliśmy, że wyczekiwana przez graczy wersja kooperacji 'Medieval Dynasty’ da tej grze drugie życie. Nie sądziliśmy jednak, że już w pierwszych dniach po premierze aktualizacja zbierze tak fantastyczne oceny. W pierwszy weekend po uruchomieniu sprzedaży peak graczy przekroczył na Steamie 31 tys. plasując nasze IP na piątym miejscu z najwyższym peakiem w historii pośród spółek notowanych na polskiej giełdzie. Pod tym względem wyprzedza nas 'Cyberpunk’, 'Outriders’, 'Witcher 3′ oraz 'Lords of The Fallen’. To duże osiągnięcie. Jesteśmy przekonani, że to dopiero początek” – dodał prezes.

Render Cube zapowiada dalszy rozwój „Medieval Dynasty”. Jednocześnie spółka zależna Spectral Games realizuje w uniwersum „Medieval Dynasty” swoją VR-ową produkcję, której premiera planowana jest wiosną 2024 roku. „Medieval Dynasty New Settlement” będzie dostępny w sklepie Meta, co umożliwi użytkownikom grę na Meta Quest 2, Meta Quest 3 i Meta Quest Pro. Wydawcami tytułu są Toplitz Productions, Render Cube oraz Meta, wskazano dalej.

„Co-Op 'Medieval Dynasty’ to największa aktualizacja do podstawowej wersji gry, która wzbogaciła ją o nową linię fabularną, mapę The Oxbow wraz z dodatkowymi postaciami i wioskami, grywalną postać kobiecą oraz kreator pozwalający na zmianę wyglądu bohatera. Na przełomie I/II kw. 2024 roku aktualizacja trafi również na konsole PlayStaton5, Xbox Series X/S oraz do usługi Game Pass i inne platformy” – napisano także w informacji.

Render Cube to łódzkie studio deweloperskie założone w 2012 r. W ostatnich latach spółka skupia się na produkcji własnych tytułów, wydawanych na platformach PC. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w grudniu 2021 r.

Źródło: ISBnews