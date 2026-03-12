Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Syn2bio – spółki, do której Synektik zamierza wydzielić działalność związaną z badaniami nad kardioznacznikiem i przyszłą komercjalizacją tego innowacyjnego radiofarmaceutyku o globalnym potencjale sprzedaży, podał Synektik.

Prospekt został przygotowany i opublikowany w związku z emisją akcji podziałowych Syn2bio, które zostaną przydzielone akcjonariuszom Synektika. Debiut Syn2bio na GPW w Warszawie planowany jest około 16 kwietnia br.

Syn2bio będzie kontynuować badania kliniczne, a następnie zajmie się komercjalizacją kardioznacznika. Głównym źródłem przyszłych przychodów tej spółki będą tzw. umowy partneringowe, czyli np. licencje na produkcję kardioznacznika udzielone podmiotom trzecim, m.in. w Europie Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych, lub własna produkcja tego radiofarmaceutyku przez Syn2bio. W opinii spółki największy potencjał związany z przyszłą komercjalizacją kardioznacznika jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie co roku wykonuje się około 7 mln badań perfuzji mięśnia sercowego. Drugim rynkiem z największym potencjałem jest rynek europejski.

Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

Źródło: ISBnews