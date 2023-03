Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Urteste sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E oraz praw do akcji serii E, podała Komisja. Firmą inwestycyjną jest Dom Maklerski BOŚ.

Na początku lutego br. Urteste złożyło w (KNF) wniosek o podjęcie zawieszonego wcześniej postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu.

W grudniu ub.r. spółka złożyła wniosek o zawieszenie postępowania z powodu zmiany harmonogramu oferty publicznej akcji serii E.

W sierpniu 2022 r. Urteste złożyło w KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu w związku z planowanym przeniesieniem notowań akcji z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW. Przeniesieniu miała towarzyszyć oferta publiczna akcji serii E, w ramach której spółka planowała wyemitować do 395 286 nowych akcji.

Urteste specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnej technologii do wykrywania chorób nowotworowych na wczesnych etapach rozwoju. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w 2021 r.

Źródło: ISBnews